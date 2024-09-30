Алиса Лобанова о женской солидарности в период развода: «Девочки, со всеми испытаниями справимся»

Филантроп и телеведущая Алиса Лобанова высказалась о громких разводах в шоу-бизнесе. Бизнесвумен сама прошла через расставание с мужем. Она считает, что именно женщины, как никто другой, способны понять и поддержать друг друга в сложных ситуациях.

«Еще Лев Толстой говорил: „Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему“. Я сама прошла через жернова публичного развода и выражаю искренние слова поддержки Алсу, Татьяне Ким, Нюше, Анне Нетребко, которые проходят через это под пристальным наблюдением медиа. Конечно, количество хейта превышает все возможные пределы. Здесь поможет только поддержка друг друга, вера в себя и стойкость духа», — отметила Алиса.

По мнению Лобановой, в подобных ситуациях судить и осуждать — не уместно, поскольку всю правду знают только двое. Для женщины разрыв отношений — это болезненный и эмоционально сложный процесс, особенно, когда в публичном пространстве правду заменяют сплетни.

Бизнесвумен подчеркнула, что песни, которые выпустили Нюша и Алсу — это не просто музыкальные произведения, а обращение и поддержка ко всем женщинам, которые оказались в непростой ситуации.

Алиса призвала женщин, проходящих через развод, не бояться обращаться за помощью к психологам. Также она рекомендовала уделять внимание собственному самочувствию, заниматься спортом, работать и дать себе время восстановиться.

«Девочки, со всеми испытаниями справимся», — сказала Алиса.

Ранее Алиса Лобанова сообщила, что официально развелась с обнищавшим мужем-олигархом