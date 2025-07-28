Алексей Гаврилов раскрыл, вернется ли в «Универ» вслед за Марией Кожевниковой
© Starface.ru
Недавно Мария Кожевникова заявила о возвращении в сериал «Универ», где она сыграла недалекую блондинку Аллочку. Актер Алексей Гаврилов рассказал корреспонденту сайта «Страсти», появится ли он в ситкоме вместе со своей коллегой по цеху.
Алексей вышел в свет на премьере сериала «Хирург» от «Иви» и START в кинотеатре «Октябрь» вместе со своей супругой, бывшей российской баскетболисткой Екатериной Кейру. На мероприятии 41-летний артист рассказал о возможном возвращении сериал.
«Я не могу сейчас однозначно сказать ни да, ни нет, потому что сейчас веду переговоры с авторами проекта, поэтому все возможно», — сказал он.
Российский ситком о жизни студентов вышел на экраны в 2008 году. Гаврилов сыграл в нем Гошу Рудковского, студента факультета журналистики и ловеласа. Продолжением сериала является проект «Универ. Новая общага». Из старого каста актеров в нем остались только Арарат Кещян и Виталий Гогунский.
19 декабря 2024 года у Алексея Гаврилова и его жены Катерины Кейру родилась дочь. Девочку назвали редким именем Эллая.
Напомним, Мария Кожевникова рассказала, что ее героиня Алла Гришко появится в сериале в новом образе — более зрелой и осознанной. Хотя детали сюжета пока не раскрываются, Кожевникова пообещала зрителям сюрприз.