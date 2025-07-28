Алексей Гаврилов раскрыл, вернется ли в «Универ» вслед за Марией Кожевниковой

Недавно Мария Кожевникова заявила о возвращении в сериал «Универ», где она сыграла недалекую блондинку Аллочку. Актер Алексей Гаврилов рассказал корреспонденту сайта «Страсти», появится ли он в ситкоме вместе со своей коллегой по цеху.

Алексей вышел в свет на премьере сериала «Хирург» от «Иви» и START в кинотеатре «Октябрь» вместе со своей супругой, бывшей российской баскетболисткой Екатериной Кейру. На мероприятии 41-летний артист рассказал о возможном возвращении сериал.

«Я не могу сейчас однозначно сказать ни да, ни нет, потому что сейчас веду переговоры с авторами проекта, поэтому все возможно», — сказал он.