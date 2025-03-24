Александр Ревва и Елена Коренева снялись в новом фильме режиссера «Брата 3»

Ревва же вошел в каст случайно. У Переверзева была идея, что главная героиня влюблена в знаменитость, и роль этой самой звезды он предложил сыграть своему другу Александру. По словам режиссера, в картине шоумен предстанет в совершенно новом для себя образе, так как не будет играть комедию.

«На самом деле Саша невероятно глубокий человек. Я имею в виду его разносторонность. Когда он узнал, что снимается вот такого уровня высокого артхаусное кино, то заинтересовался. Мы давно общаемся, и я, конечно, хотел с ним поработать, может быть, в какой-то детской сказке. Мы обсуждали это давно, но в итоге я сделал предложение по поводу артхауса, на что он сказал: «Пришло время». Он захотел стать частью искусства и немножко в вечность поиграть», - поделился режиссер.

Подробности роли Реввы Переверзев пока раскрывать не стал. Он лишь отметил, что играть самого себя он не будет, так как это было бы странно, учитывая, что Александр примерный семьянин.

«Я хотел сначала, чтобы он сыграл себя, как будто наша героиня влюблена в Ревву. Но мы знаем, что Александр глубоко женат, и он семьянин. Мы когда с ним встречаемся, он постоянно говорит о детях, о семье, даже в бытовых разговорах с таким удовольствием всегда рассказывает о своей жене и о своих дочерях», - отметил Переверзев.

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