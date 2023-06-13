Александр Олешко намекнул на возвращение Дарьи Мельниковой в сериал «Папины дочки»

Ситком «Папины дочки» о многодетном отце, брошенном женой с пятью детьми, имел огромную популярность 10 лет назад. На протяжении всех сезонов сериал стабильно показывал высокие рейтинги, поэтому телеканал СТС в конце прошлого года принял решение о возобновлении съемок проекта. К работе над продолжением присоединились многие актеры основного каста оригинала, но все-таки не все. Однако, как признался исполнитель одной из главных ролей Александр Олешко, зрителям еще рано расстраиваться.

Напомним, что вернулись в ситком практически все «дочки», кроме Дарьи Мельниковой и Анастасии Сиваевой. Экранная Женя Васнецова делилась с поклонниками, что действительно хотела увидеться со всеми своими коллегами и порадовать фанатов, но у нее не получилось этого сделать. По ее словам, продюсеры приняли решение не приглашать ее, и она не смогла на это никак повлиять.

На съемках продолжения Дарья действительно не была замечена. Ни на одной из фотографий с площадки фанатам не удалось ее разглядеть. Александр Олешко же поделился с интервью порталу «Страсти», что на самом деле работала над новыми «Папиными дочками» до конца еще не была завершены, поэтому есть высокая вероятность, что с Мельниковой он все еще увидится.

«Пока не могу ничего про это сказать, потому что мы не закончили снимать. Так что, может, еще с ней встречусь», - отметил Александр.

Также актер признался, что был рад вернуться в проект спустя 10 лет. По его словам, атмосфера на съемках не изменилась, только артистки, играющие девочек Васнецовых, выросли.

«Оказаться в тех же декорациях – это большое счастье, потому что этот проект все-таки подарил не только зрителям радость, но и всем тем, кто в нем работал. Прежний состав девочек вырос у меня на глазах. Где-то года полтора назад мы делали интервью с Катей Старшовой, и я уже не мог назвать ее Пуговкой. Это прекрасный взрослый человек, красивая девушка со своей жизнью, мечтами. И я очень рад, что она выстраивает свою судьбу так, как хочет», - поделился Александр Олешко.

К слову, недавно поклонникам также удалось узнать, что и Анастасия Сиваева может все-таки появиться в продолжении ситкома. Она была замечена на вечеринке команды проекта, на которой присутствовали многие члены основного состава актеров. Так что, возможно, фанатов ждет немало сюрпризов в новом сезоне. Однако узнать, появятся ли Женя и Даша Васнецовы, можно будет только после премьеры, которая назначена на осень этого года.

Полное интервью с Александром Олешко читайте на сайте «Страсти».