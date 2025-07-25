Александр Масляков-младший заработал на КВНе 1,6 млрд рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

После смерти Александра Маслякова, единственным владельцем ООО «ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „АМИК“» стал его сын Александр Масляков-младший.

Компания занимается производством известной программы КВН, которая выходит на Первом канале. Ежегодно организация получает внушительные доходы — за 2024 год, если верить публичным данным, «АМИК» заработала 1,6 миллиардов рублей. При этом чистая прибыль составила 210,6 миллионов рублей.

Журналисты сообщали, что Первый канал платит за каждый выпуск КВН, кроме того, доходы организация получает от участников программы — они оплачивают взносы в размере 10−20 тысяч рублей за возможность поучаствовать в телешоу.

Добавим, что у Александра Маслякова-младшего есть и другие бизнесы: ООО «ПЛАНЕТА», ООО «КВН КАФЕ», ООО «КВН СУВЕНИР» и ООО «КВН ПРОДАКШН». Все они суммарно заработали за 2024 год 43,5 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что строительный бизнес актера Владимира Машкова ушел в минус на 2,9 млн рублей.