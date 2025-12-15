Актриса Зоя Бербер призналась, что мечтает сыграть Бабу-ягу

Актриса Зоя Бербер в интервью сайту «Страсти» раскрыла неожиданную творческую мечту. Несмотря на то, что ей часто достаются образы светлых героинь и мам, она хочет сыграть Бабу-ягу.

«Баба-яга все-таки одна из самых запоминающихся сказочных героинь. Она интересна мне своей двойственностью: в ней очень ярко видны как положительные, так и отрицательные черты. И мне было бы интересно сыграть злую колдунью, которая при желании может применять свою волшебную силу во благо», – поделилась звезда.

В беседе Зоя также рассказала о своей героине в комедии «Шальная императрица» — целеустремленной девушке, которая вместе с подругами нечаянно вызывает дух Екатерины Великой. Актриса призналась, что и в жизни чувствует в себе часть той самой «шальной императрицы».

«Кажется, что в этом моя суперсила – при любых обстоятельствах сохранять в себе шальную императрицу. А точнее присущую ей силу, страсть, дерзость и смелость. Мне нравится быть яркой и играть не по правилам», – объяснила артистка.

