Актриса Валерия Ланская рассказала, какой мужчина ее может привлечь

Валерия Ланская заявила, что могла бы построить отношения с коллегой-актером. Валерия высказалась о личной жизни в беседе с сайтом «Страсти».

В новом интервью Ланская не стала отвечать, свободно ли ее сердце. Зато актриса охотно рассказала, с каким мужчиной может себя представить. По словам Валерии, ее заинтересует образованный человек с прекрасным чувством юмора. Более того, она не исключает, что могла бы связать жизнь с избранником из актерской сферы.

«Если есть желание, то время на личную жизнь всегда можно найти. Завесу тайны не открою. Не хочу больше делать свою личную жизнь публичной. Мне важно, чтобы человек был хорошим, интересным, с чувством юмора, самоиронией, образованным. А какой он профессией занимается – вторично. Хотя, мне кажется, что с человеком из моей сферы деятельности легче найти точки соприкосновения», — высказалась артистка и участница шоу «Один в один» на телеканале «Россия».

Валерия отметила: ей не важен заработок избранника. Для нее главное, чтобы он подружился с сыном.

Полное интервью Валерии Ланской о секретах красоты и личной жизни читайте здесь.