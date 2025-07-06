Актриса Оксана Сташенко рассказала, как заинтересовать детей просмотром фильма. Об этом стало известно «Страстям».

Заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко раскрыла секрет, как привлечь детей к просмотру фильмов. По словам знаменитости, прежде всего в кино нужно встать на сторону ребенка.

«Нужно просто довериться ребёнку. Каждый человек внутри — это ребёнок. Когда я пишу свои фильмы, я сразу представляю, кто из актёров будет играть ту или иную роль», — рассказала она.

Кроме того, по словам Сташенко необходимо снимать фильмы, в которых не будет злых персонажей и повсеместной жестокости.

«И это говорят зрители, которые встают, аплодируют и удивляются: неужели мы увидели фильм, в котором нет отрицательных героев, но при этом есть конфликт? Здесь люди с человеческим достоинством проходят испытания и находят ответы. Оказывается, можно снимать кино без драк, убийств и обид», — добавила она.

Актриса также поздравила всех с юбилеем фестиваля «В кругу семьи», который организовывают при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Министерства культуры.