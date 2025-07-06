Актер Олег Тактаров признался, что его дети разбросаны по всему миру. Об этом он рассказал «Страстям».

Актер и спортсмен Олег Тактаров на фестивале «В кругу семьи», который проходит при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Министерства культуры, рассказал о том, что для него значит слово семья. Звезда фильма «Вий» также поделился тем, что его дети свободно перемещаются по миру.

«Моя семья — это моя мать, мои дети, сестра, дяди, тети. Мои дети по всему миру разбросаны. Они все очень самостоятельны. Могут неожиданно оказаться в Испании, в Италии. С друзьями как-то там сложились, наметили маршрут. То, на что тратят кучу денег, они делают за 100 долларов образно говоря», — рассказал он.