Актриса Оксана Сташенко ответила на слова Козловского о догоняющем российском кино

Оксана Сташенко ответила на слова Данилы Козловского о догоняющем российском кино. Актриса сравнила отечественное и американское кинопроизводство в беседе с сайтом «Страсти».

Данила Козловский считает, что российское кино отстает от американского и будет в роли догоняющего еще много лет. Оксана не согласна с мнением коллеги. Она считает, что у зарубежных специалистов есть технические возможности, но нет актеров, способных «органично существовать в истории».

«Никто никогда не переплюнет наших актеров. Те, кто говорит, что российское кино всегда будет догонять, выросли на парафиновом, на полиэтиленовом, на пустышном американском кино. У них есть культ всего американского. Возможно, ребенок рос и не понимал, насколько пирожок, испеченный в русской печи бабушкой, отличается от пирожка Макдональдса», — высказалась Оксана.

Актриса считает, что американские режиссеры давно не снимают «шедевры» типа «Магнолии» 90-х годов. По мнению Сташенко, даже «Титаник», получивший 11 «Оскаров», не является гениальным фильмом.

«Крайне трудно вспомнить какой-то их шедевр типа «Магнолии» 90-х годов. Да, у них есть цвет, техника, но ведь уже даже «Титаник» не считается гениальным фильмом. Он красивый, про любовь, но вся история просчитана как по секундомеру. Внутри фильма нет «здесь и сейчас» возникшего между артистами. Мы отличаемся от иностранцев духовно и душевно. Они не то, что догнать нас не могут. Они не могут нас раскусить и понять!» — считает Оксана.

Полное интервью Оксаны Сташенко о съемках в кино и сходстве с Еленой Яковлевой читайте здесь.