«Актриса международного масштаба»: чем Светлана Ходченкова покорила Голливуд

Кинокритик Александр Голубчиков назвал Светлану Ходченкову актрисой международного масштаба. Александр считает, что Светлана — яркая, талантливая, красивая артистка, с которой приятно работать. Именно это привлекло не только российских режиссеров, но и зарубежных. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Ее незаурядный талант был отмечен в Голливуде. Это доказывает, что она — яркая актриса международного масштаба. У нас не так много таких красивых, умных, талантливых женщин в кино. Я предполагаю, что с ней приятно работать, иначе у нее не было бы столько предложений. При ней и внешность, и талант, это и привлекло режиссеров», — высказался кинокритик.

Голубчиков отметил, что в начале карьеры у Светланы выходило по 5-6 фильмов в год. По его мнению, тогда актриса стремилась к заработку и популярности. Теперь, достигнув высот, она может позволить себе выбирать роли и не сниматься так часто.

«Сейчас она меньше снимается, может позволить себе выбирать роли. К тому же, у каждого актера есть усталость от гонки. Когда тебе 20 лет, ты можешь ночами не спать, бегать с площадки на площадку и реализовывать все свои потребности. Но со временем наступает насыщение. Она уже всем все доказала и может запросить гонорар повыше за один фильм вместо того, чтобы сниматься в пяти одновременно», — резюмировал кинокритик.

Полный текст сайта «Страсти» о том, как Ходченкова покорила Голливуд и стала самой успешной актрисой в России, читайте здесь.