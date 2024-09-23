Опубликовано 23 сентября 2024, 12:211 мин.
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о самом сумасшедшем поступке в жизни
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Актриса Лиза Арзамасова рассказала о самом сумасшедшем поступке в жизни. По словам Лизы, однажды она решилась на прыжок с тарзанки и занятия мотоспортом. Актриса поделилась откровением с сайтом «Страсти».
Лизу Арзамасову характеризуют как тургеневскую героиню. Однако сама актриса не согласна с таким мнением и считает его «литературным штампом для поверхностной характеристики внешней меланхоличности».
Лиза отметила, что, несмотря на скромность, может отойти от правил и позволить себе шалость.
«Шалю постоянно, не прекращая (смеется). Прыжок с тарзанки, занятия мотоспортом и боксом считаются?» — высказалась актриса.
Полное интервью Лизы Арзамасовой о материнстве и актерстве читайте здесь.