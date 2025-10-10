Актриса Ксения Алферова посетила премьеру сериала без мужа Егора Бероева

Актриса Ксения Алферова оказалась в центре внимания на премьере сериала режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» от START и России 1, которая прошла в кинотеатре «Октябрь». Женщина пришла на мероприятие без мужа Егора Бероева. На премьере присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Алферова позировала фотографам рядом с коллегой Сергеем Гармашом. Оба артиста выглядели радостными и делились впечатлениями от просмотра картины.

Внимание журналистов привлекло то, что актриса вышла в свет без супруга. Тем более что именно в день премьеры 9 октября ему исполнилось 48 лет. Ксения не рассказала, почему в свой день рождения Бероев не сопровождал любимую.

Пользователи Сети также заметили, что Алферова не стала поздравлять супруга даже в соцсетях. В этот день она делилась с подписчиками исключительно материалами, связанными с кинопремьерой и поэзией.

Напомним, что Ксения Алферова и Егор Бероев поженились в 2001 году. В апреле 2007 года у пары родилась дочь Евдокия. Супруги ведут закрытый образ жизни и не комментируют вопросы о браке.