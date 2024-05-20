Актриса Кристина Асмус появилась на премии в Москве с ультракороткой стрижкой

36-летняя актриса Кристина Асмус появилась на мероприятии в Москве с ультракороткой стрижкой. Она посетила церемонию вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. Там присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Асмус, которую привыкли видеть с волосами, как минимум, по плечи, появилась с короткой стрижкой. Она подчеркнула губы темной помадой и слегка выделила глаза. Актриса была одета в черное платье-комбинацию.

На красной дорожке Асмус позировала с новым кавалером. Ее бывший возлюбленный – Роман Евдокимов – также присутствовал на мероприятии, но на дорожку не вышел.