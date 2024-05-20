Актриса Кристина Асмус появилась на премии в Москве с ультракороткой стрижкой
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36-летняя актриса Кристина Асмус появилась на мероприятии в Москве с ультракороткой стрижкой. Она посетила церемонию вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. Там присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
Асмус, которую привыкли видеть с волосами, как минимум, по плечи, появилась с короткой стрижкой. Она подчеркнула губы темной помадой и слегка выделила глаза. Актриса была одета в черное платье-комбинацию.
На красной дорожке Асмус позировала с новым кавалером. Ее бывший возлюбленный – Роман Евдокимов – также присутствовал на мероприятии, но на дорожку не вышел.
Вручение Премии Гильдии кастинг-директоров проходит 20 мая в Театре на Бронной. Роман Евдокимов заявлен в числе номинантов в категории лучшая мужская роль. Победителей определят кастинг-директора – всего более 180 профессионалов.
Среди гостей премии заметили сына музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) Ивана. Он рассказал, что занялся режиссурой.
*признан иноагентом на территории РФ