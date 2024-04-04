Актриса из «Универа» Екатерина Шумакова рассказала о навязчивых поклонниках

Актриса из сериалов «Универ. Новая общага» и «Постучись в мою дверь в Москве» рассказала о навязчивых поклонниках. Екатерина Шумакова поделилась откровением с изданием «Страсти».

В фильмографии Екатерины много ярких проектов. Благодаря трудолюбию и любви к профессии у актрисы появились поклонники. Они часто пишут Шумаковой в соцсети и оставляют приятные комментарии. Но есть и те фолловеры, которые забыли про уважение личных границ. Таких подписчиков Екатерина сразу блокирует.

«Да, мне часто пишут в соцсетях. Я все читаю, очень много приятных и искренних сообщений, но бывают и навязчивые ребята. Я стараюсь их сразу блокировать», — высказалась актриса.

Также Екатерина рассказала, как изменилась ее жизнь после выхода сериала «Постучись в мою дверь в Москве». По словам знаменитости, пока она не заметила кардинальных перемен: проект «только набирает обороты в прокате». При этом Екатерина не отрицает, что ее часто узнают на улице и приглашают на съемки в кино.

«На улице стали узнавать еще после выхода «Универа». А предложений по работе к началу сезона, как всегда, достаточно много. Я рада, что моя карьера развивается в таком ключе!» — сообщила Екатерина.

Полное интервью Екатерины Шумаковой о личной жизни и работе в кино читайте здесь.