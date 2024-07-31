Актриса из «Сладкой жизни» Лукерья Ильяшенко объяснила отказ от светской жизни. В беседе с сайтом «Страсти» Лукерья заявила, что ей не интересны звездные тусовки.

По словам актрисы, она старается посещать только те мероприятия, которые связаны с киноиндустрией. Ей интересно находиться в профессиональном сообществе и лишний раз встретиться с коллегами. Так, например, недавно Лукерья посетила премию АПКиТ, во время которой она поднялась на сцену и вручила награду за лучший сериал.

«А так, чтобы просто ходить тусоваться и мелькать в светских отчетах, — это не мое! Говорят, что это полезно для карьеры, но я не согласна с таким мнением. Ну мелькаешь ты в светской хронике, и что? Это никак не прибавляет тебе работы и не делает тебя хорошим артистом!» — высказалась Ильяшенко.

Полное интервью Лукерьи Ильяшенко о съемках в кино и работе с Владимиром Машковым читайте здесь.