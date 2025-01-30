84-летняя актриса Галина Стаханова заявила об актуальности темы колдунов и вампиров в кино. Она также прокомментировала сайту «Страсти» решение сняться в фэнтези-фильме «Чертов камень».

«Меня заинтересовал сценарий, в котором проводятся параллели между прошлым и будущим. В какой-то момент прошлое и будущее встречаются и начинают бороться с фантастическими силами – получается замечательный сюжет. Сейчас много переснимают старые фильмы, а это новая придуманная история. Кто-то может сказать, что тема колдунов, оборотней, вампиров – в далеком прошлом. Но, мне кажется, и сейчас она имеет место быть. Помню рассказы мамы, как моя бабушка жила в деревне под Рязанью. И, со слов жителей этой деревни, они регулярно сталкивались с мистическими силами», - поделилась актриса.

Стаханова надеется, что картина понравится как любителям узнавать что-то новое об истории страны, так и тем, кто любит семейные фильмы.

О том, что за героиню она сыграла, читайте в нашем материале.