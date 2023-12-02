Актриса Елена Сажина хочет сняться в одном кадре с Павлом Прилучным

Блогер, певица и актриса Елена Сажина мечтает поработать вместе с Павлом Прилучным. Об этом она рассказала корреспонденту портала «Страсти» на презентации своего бренда детской косметики.

Сажина призналась, что несмотря на большой круг интересов, больше всего она позиционирует себя как актрису. Недавно она снялась в главной роли в фильме «Папы против мам». Елена планирует и дальше совершенствоваться в этой сфере.

«Я мечтаю поработать вместе с Александром Головиным и Павлом Прилучным. С Прилучным мне, кстати, удалось сняться в одном фильме, который выйдет в декабре. Там у меня была эпизодическая роль, и мы не пересекались. Но очень хотелось бы поработать вместе», — рассказала Елена.

Напомним, ранее Алексея Воробьева застали в объятиях Елены Сажиной.