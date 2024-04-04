Актриса Екатерина Шумакова рассказала о создании линейки ярких аксессуаров. Звезда сериала «Постучись в мою дверь в Москве» поделилась откровением с сайтом «Страсти».

В фильмографии Екатерины много крупных проектов: она снималась в «Универе», «Мажоре», «Полете» и адаптации сериала «Постучись в мою дверь». При этом съемки в кино — не единственное увлечение Шумаковой. Еще она занимается живописью и мечтает стать дизайнером. Как выяснилось, актриса задумывается о создании линейки аксессуаров.

«Мне нравится яркая, нестандартная одежда. Я считаю, что гардероб — это продолжение человека, способ его самовыражения. Для меня костюм — это отдельный вид искусства. Сейчас я думаю над линейкой ярких аксессуаров. Меня привлекает, когда можно сочетать базовые вещи и яркие детали гардероба», — высказалась Екатерина.

Также актриса рассказала о своем стиле. При выборе гардероба она отдает предпочтение российским дизайнерам. По словам Шумаковой, ей нравится «открывать для себя новые имена».

Полное интервью Екатерины Шумаковой о съемках в сериале «Постучись в мою дверь в Москве» и работе с Владом Соколовским читайте здесь.