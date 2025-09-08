Актриса Дарья Пицик заявила, что на зарплату в театре не купить квартиру в Москве

Актриса Дарья Пицик частично согласилась с мнением коллеги – Елены Захаровой, которая утверждала, что в театре нет артистов-миллионеров. В разговоре с сайтом «Страсти» она призналась, что на театральную зарплату не купить квартиру в Москве.

«Действительно, в театре сложно заработать большие деньги — на одну только театральную зарплату вряд ли купишь квартиру в Москве или хорошую машину. При этом работа в театре требует огромной отдачи, почти 24/7, и не всегда оставляет время для чего-то еще», - рассуждает Пицик.

Вместе с тем она отметила, что у всех актеров разная судьба: кто-то становится известным в 20, а другой – после 40, третьи, несмотря на талант, спустя годы работы уходят из профессии. Иногда все меняется после одного проекта или судьбоносной встречи, говорит Дарья.

«Лично я считаю, что лучше не распыляться на всё подряд, а выбрать 1-2 направления и развиваться в них. Например, актерское мастерство и музыкальную карьеру (если ты еще и поешь). Конечно, бывают периоды, когда приходится подрабатывать, и у меня такое было (и бывает до сих пор). Но важно не терять фокус — если ты действительно хочешь добиться успеха в своей профессии, нужно вкладываться в развитие, и тогда рано или поздно придешь к достойному результату», - поделилась Пицик.

