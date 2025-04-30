Актриса Анна Глаубэ о съемках с Константином Хабенским: «Есть дополнительная ответственность»

Актриса Анна Глаубэ рассказала о работе с Константином Хабенским. Они вместе снимались в сериале «Метод». По признанию звезды проекта «Сама виновата?», ей не было страшно рядом с мэтром, но все же очень волнительно. Об этом она сообщила в интервью сайту «Страсти».

С Константином Хабенским мечтают поработать сотни актрис, но не всем это удается. Глаубэ же выпал шанс принять участие в съемках сериала с выдающимся артистом, и этот опыт она запомнила надолго. Она отметила, что при взаимодействии с таким актером, как Хабенский, появляется дополнительная ответственность.

«Не могу сказать, что было страшно, было волнительно. Когда работаешь с такими мастерами сцены, есть дополнительная ответственность не упасть в грязь лицом и не подвести своего мастера из института», - поделилась Анна.

Также Глубэ призналась, что в мечтах у нее поработать с Анной Пармас, Душаном Глигоровым, Натальей Мещаниновой, Борисом Хлебниковым — список довольно внушительный. А сыграть актриса хотела бы в детективном триллере, так как такого проекта в ее фильмографии еще не было.

«Я люблю многослойность в ролях, например, как у героини Карины Разумовской в сериале «Трасса», я была бы счастлива поработать над таким материалом», - рассказала Анна.

Интервью с Анной Глаубэ читайте на сайте «Страсти».