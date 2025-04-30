«Сегодня на коне ты, завтра кто-то другой»: Анна Глаубэ о «Искусстве соблазна», Хабенском и роли мечты

На счету 34-летней актрисы Анны Глаубэ уже более сорока различных проектов. Зрители могли видеть ее в сериалах «Жизнь по вызову», «Сама виновата?», «Дайте шоу». А в апреле в онлайн-кинотеатре «Иви» состоялась премьера еще одной многосерийной драмы «Искусство соблазна», в которой Анна исполнила одну из главных ролей. В интервью порталу «Страсти» актриса рассказала, мстит ли мужчинам, как ее героиня, ревнует ли ее муж-актер Павел Левкин, а также поделилась впечатлениями от работы с таким мэтром как Константин Хабенский.

— Анна, «Искусство соблазна» — далеко не первый ваш откровенный сериал. До этого были «Жизнь по вызову», «Бывшие». Расскажите, чем вас привлекают такие проекты?

— Сериал «Бывшие» был на заре моей актерской профессии, там у меня была небольшая роль секретаря в институте, так что не могу сказать, что для меня этот сериал в списке откровенных. Да и «Искусство соблазна» «откровенного» несет больше в названии, и вы будете приятно удивлены, как много глубоких психологических тем поднимает этот сериал.

— В сериале ваша героиня разоблачает неверных мужей. А вам приходилось сталкиваться с изменами, предательством со стороны любимого человека?

— Нет, мне повезло, или по крайней мере я не в курсе, что мне когда-то изменяли.

— Обидчикам предпочитаете мстить или прощать их? Можете ли назвать себя злопамятной женщиной?

— Я вообще не злопамятная. Более того, я стараюсь не обижаться. Обида достаточно незрелое чувство, обижаться могут дети. Взрослый человек просто сделает выводы. Так что не буду мстить. А в зависимости от ситуации подумаю — простить или просто перестать общаться с человеком.