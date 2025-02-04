Актриса Анастасия Веденская продолжает сниматься в России после отъезда в Европу. Об этом стало известно «Страстям».

Бывшая жена Владимира Епифанцева Анастасия Веденская делится в соцсетях контентом из Европы — чаще всего ее можно заметить во Франции, где она, судя по всему, сейчас живет. При этом Веденская рассказывает о том, что продолжает сниматься в России. Так, она участвует в съемках приключенческого сериала «Белая панама».

После отъезда из России Веденская пропала из поля зрения журналистов. Однако теперь она занимается не только актерской деятельностью — в 2024 году Веденская сняла короткометражную картину «Привет, экстремисты!» о преследовании ЛГБТК+* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) людей в России.

Ранее мы писали о том, что Галустян, Ревва и Мартиросян увеличили свои доходы в 2024 году.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.