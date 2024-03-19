«Зрители хотят новых имен»: актриса Анастасия Микульчина о моде, индустрии и сериале «Слово пацана»
© Фотограф: Дарья Фуражкина
Анастасия Микульчина является актрисой, которая осознает ценность слова, способного задеть и спровоцировать зрителя. Она стала известна благодаря сериалу «Сонька — Золотая Ручка». В 2007 году Анастасия смело заявила о себе, сыграв аферистку Софью Блювштейн. Затем актриса перевоплощалась в княгиню, журналистку, успешную бизнесвумен, и каждая ее роль являлась заметной.
В начале марта Анастасия дебютировала в новой роли. На московской Неделе моды Микульчина впервые вышла на подиум и открыла дизайнерский показ. Редактор сайта «Страсти» посетил мероприятие и взял у актрисы интервью. В эксклюзивной беседе Анастасия рассказала о модных трендах на весну, разногласиях с кинопродюсерами и объяснила, чем опасен сериал «Слово пацана».
В последнее время звезды отдают предпочтение отечественным брендам. А как Вы относитесь к этой тенденции? Есть ли бренды, которые Вам приглянулись?
Мне нравится, что в последнее время идет тенденция на улучшение качества одежды у отечественных дизайнеров. Знаете, как говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Когда объявили санкции, многие горевали: «Как мы будем жить без итальянского сыра?». Наши фермеры научились делать вкусные продукты, и мы поняли, что мы можем производить сыр, колбасу.
В условиях изоляции у наших дизайнеров появилась не только возможность, но и необходимость проявить себя в лучшем качестве. У нас очень много достойных дизайнеров. Я отдаю предпочтение единственному бренду — ID IRINA DIDUSHENKO. Также я остаюсь верна в любви к Янису Чамалиди. Это питерский дизайнер. Он был первым из русских дизайнеров, на кого я обратила внимание еще в начале 2000-х.
У Вас очень утонченный, элегантный стиль. Где ищете вдохновение? Кто для Вас является иконой стиля? Что для Вас «стиль»? Вы сами собираетесь, или Вам помогает стилист?
Вдохновение преследует нас повсюду. Главное, — держать свое сердце и глаза открытыми. Меня больше всего вдохновляет природа. То, что подарил нам Создатель в виде цветов, деревьев, птиц, бабочек, рыб, — бесконечная область для вдохновения художников.
У меня, как у православного человека, нет привычки создавать икон из живых людей. Я вдохновляюсь иконами в прямом понимании этого слова. Когда любуешься византийской живописью, состоящей в основном из икон, то можно много всего подчеркнуть для повседневного образа. Я говорю про сочетание цветов, фактур. Это тоже может служить вдохновением!
Я не работаю со стилистом. Образы подбираю сама, интуитивно.
Как Вы считаете, что будет в моде этой весной? Что бы вам хотелось приобрести на новый сезон? Есть ли вещь, на которую Вы давно смотрите, но не решаетесь ее приобрести?
Информационное поле настолько перегружено какой-то символикой. Есть ощущение, что человечество заигралось и отягощено какими-то смыслами, подсмыслами, домыслами, переосмыслением. Мне хочется чистоты, простоты, легкости, искренности.
Вы знаете, я никогда не отличалась нерешительностью. Если мне что-то нужно и нравится, то у меня это вскоре появляется. Скорее бывает наоборот: я что-то приобрету, а потом думаю, зачем я это в порыве купила, ведь вещь лежит и не носится.
Вы являетесь моделью и сегодня выйдете на подиум. Расскажите, как Вы попали в индустрию? Чем она Вас привлекла?
Если честно, у меня сегодня премьера (дизайнерский показ прошел 4 марта, прим. «Страсти»). В качестве модели я выступаю впервые благодаря другу, моему любимому дизайнеру Ирине Дидушенко. Я буду открывать показ. Благодаря Ирине я проявлю себя в новом качестве. Посмотрим, к чему это приведет. Может, я буду первой моделью, которая начала свою деятельность в 40 лет (смеется).
Как Вы считаете, что на сегодняшний день понимают под словом «красота»? Какую женщину можно назвать красивой?
Я могу отвечать только за себя, для меня красота — это естественность, искренность и смелость быть такой, какой тебя задумал Создатель, не стараясь что-то кардинально изменить, переделать.
Вы — модель, актриса. При этом Вы закончили журфак. Почему Вы решили не связывать жизнь с журналистикой? Когда поняли, что актерство — Ваше призвание?
Я думаю, что это злая шутка. Если честно, я не раз пожалела о том, что оставила журналистику и ушла в актерство. Для меня слово является мощным оружием, которое, к сожалению, легкомысленно используется в киноиндустрии. Возможно, при помощи слова я могла бы сделать больше, чем в кино.
Откровенно говоря, мне было очень скучно на 1 курсе, и виной тому стала моя сильная школа. У меня не хватило терпения дождаться, что будет дальше. По воле случая, на соседней улице с моим институтом находилась театральная академия. Меня туда привела подруга. Я там, можно сказать, увязла. Я увидела что-то необычное, то, чего со мной еще не происходило. Мне кажется, любой человек, который был в кино, мечтает оказаться на месте актера, а не зрителя. Моя мечта стала моей профессией. Кто знает, может, я еще вернусь к тому, с чего начала (улыбается).
В одном интервью Вы отметили, что современная киноиндустрия выполнят только развлекательную функцию. Как Вы считаете, в каком состоянии находится отечественное кино? О какой роли мечтаете? С кем из режиссеров хотелось бы поработать?
В плачевном! Я не боюсь таких заявлений. Мне кажется, продюсеры немного безответственно относятся к тому оружию, которое у них есть. Кино — оружие, это не громкие слова. Те фильмы, которые сегодня смотрят подростки, творят завтрашних взрослых, а они, в свою очередь, управляют нашей страной. Когда продюсеры ради кассы и рейтинга берутся за какой-то сюжет безответственно, за какие-то стрелялки или «Слово пацана», где подростки убивают друг друга, они творят серьезные вещи, за которые кому-то придется отвечать. Я надеюсь, что они одумаются и поймут: киноискусство должно напомнить не то, какими немощными и безобразными мы являемся, а то, какими любящими и отважными мы можем быть.
Я хочу посотрудничать с моим мужем — режиссером Артемом Аксененко. Даже наши домашние разговоры касаются киноискусства, у нас большое количество планов, что бы нам хотелось экранизировать и донести до зрителя. К сожалению, не все доходит до продюсеров. Не все считается кассовым. Но я не теряю надежды, что ситуация вскоре изменится. Она уже меняется, на самом деле.
Я так понимаю, нашумевший проект «Слово пацана» Вам не понравится?
А зачем он нужен сегодня? Я понимаю, что говорить правду можно, но вы представляете, что было бы, если бы ваши родители начали рассказывать вам все про свою молодость? Не думаю, что их авторитет вырос бы. Молодежи нужны авторитеты. Человеку нужен свет, на который бы он ориентировался. Драться умеют и звери в зоопарке. Для этого не нужно быть человеком. Человеком нужно становиться вопреки звериным желаниям. Свобода — не то, что мы можем, а то, от чего мы можем отказаться во имя другого, себя в лучшем проявлении.
В вашей фильмографии был период, когда режиссеры хотели с Вами сотрудничать, но продюсеры не утверждали Вас. Как Вы считаете, почему так происходило?
Причина в том, что продюсеры забыли: не только имя актера делает кино. Зритель придет в кино даже на актера с неизвестной фамилией, если это будет хорошо сделано. Не нужно иметь таланта продавать хлеб: он всем нужен. Так же и здесь: у продюсера , продающего наспех скроенный фильм с известной личностью, нет таланта. Талант продюсера заключается, во-первых, в возможности, во-вторых, — в доверии. То есть в возможности найти и выделить необходимые средства и время на подготовку, реализацию и продвижение того творческого процесса , который он доверяет режиссеру. А режиссер, в свою очередь, разумно пользуясь этим доверием и собственным профессионализмом, должен выбрать ту команду и те инструменты, включая актеров, художников, операторов, которые приведут всех к взаимовыгодной цели — достойному кино и, как следствие, большому интересу у зрителей, и, соответственно, большой кассе. Но все предпочитают экономить на подготовке, затратах на производство и спекулировать уже известными именами.
Порой зрители говорят: «Хороший фильм, но актер уже надоел. Почему не снимают других?». Получается замкнутый круг: зрители хотят новых имен, историй, сюжетов, а продюсеры думают, что публика не будет это смотреть, поскольку у них был предыдущий удачный опыт с этим составом. Но как бы ни был он вкусен, мы же не хотим питаться одним гамбургером каждый день. Должно быть что-то свежее, чтобы личность развивалась.
В вашей фильмографии есть проект «Ева, рожай!». Близка ли Вам тема, поднятая в сериале?
Нет, не думаю, что мне близок персонаж, который хочет жить, как хочет. У женщины есть определенная роль, которой она должна следовать. Все беды в наших семьях происходят от того, что они забыли, что значит быть женщиной и мужчиной. Быть мужчиной и женщиной — это не значит жить, как хочешь. Право на пол — это ответственность. Сейчас к нам с Запада идет тенденция: «Хочу быть девочкой, хочу быть мальчиком. Я могу выбирать». Нет, выбирает только Господь, когда наделяет нас душой и телом. Когда мы начинаем выбирать, то это неминуемо приведет к гибели. Тут никакой психолог не поможет, пока ты сам не вспомнишь, кто ты есть.
По сюжету, Ваша героиня близка с героиней Елены Подкаминской. Расскажите, как проходили съемки с Еленой? Какая она в жизни? Есть ли момент со съемок, который Вам особенно запомнился/ полюбился?
У нас не так было много совместных сцен. Все было достаточно лаконично: сухо, спокойно. По-деловому. Не могу сказать, что эта роль вошла ярким воспоминанием в мою жизнь. Это достаточно заурядная работа.
Среди проектов Вашего супруга есть сериалы «Медиатор» и «Жить Жизнь». Как Вы считаете, чем обусловлен успех проектов, направленных на исследование ментального здоровья? Почему они нашли отклик в сердцах зрителей?
Общество больно, и это очевидно. Оно чувствует, что заблудилось, и пытается найти решения в бесконечных консультациях у психологов, тарологов, астрологов, забывая, что истина проста. Не стоит тратить огромных денег на консультантов, нужно быть честным с собой, вспомнить, кто ты, для чего ты здесь, какую пользу приносишь, используя этот кислород, почву. Тогда все беды как рукой снимает. А когда ты зациклен на себе, самокопании в пупке и провозглашении, какой он идеальный, то это напоминает черную дыру. Это сворачивание человека внутрь самого себя, это ведет к гибели.
Как Вы считаете, нужно ли актерам, примеряющим на себя разные образы, посещать психолога?
Все индивидуально, если кто-то не может справиться с разграничением личной жизни и профессии, то, очевидно, что ему нужна помощь врача, специалиста. Но это редкий случай.
Поделитесь творческими планами. В каких проектах Вас можно будет увидеть в 2024 году?
Сейчас выходит исторический сериал «Адмирал Кузнецов». Думаю, что его запустят ко Дню Победы. Было очень интересно играть с Игорем Петренко и Дашей Урсуляк, погрузиться в события Великой Отечественной войны, вспомнить про тех героев, которые не просто давали слово пацана, а без лишних слов становились настоящими мужчинами…
Еще у меня небольшая, но очень интересная роль в проекте Артема Аксененко под названием «Жар». Мы его сейчас запускаем.