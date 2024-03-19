«Зрители хотят новых имен»: актриса Анастасия Микульчина о моде, индустрии и сериале «Слово пацана»

Анастасия Микульчина является актрисой, которая осознает ценность слова, способного задеть и спровоцировать зрителя. Она стала известна благодаря сериалу «Сонька — Золотая Ручка». В 2007 году Анастасия смело заявила о себе, сыграв аферистку Софью Блювштейн. Затем актриса перевоплощалась в княгиню, журналистку, успешную бизнесвумен, и каждая ее роль являлась заметной.

В начале марта Анастасия дебютировала в новой роли. На московской Неделе моды Микульчина впервые вышла на подиум и открыла дизайнерский показ. Редактор сайта «Страсти» посетил мероприятие и взял у актрисы интервью. В эксклюзивной беседе Анастасия рассказала о модных трендах на весну, разногласиях с кинопродюсерами и объяснила, чем опасен сериал «Слово пацана».

В последнее время звезды отдают предпочтение отечественным брендам. А как Вы относитесь к этой тенденции? Есть ли бренды, которые Вам приглянулись?

Мне нравится, что в последнее время идет тенденция на улучшение качества одежды у отечественных дизайнеров. Знаете, как говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Когда объявили санкции, многие горевали: «Как мы будем жить без итальянского сыра?». Наши фермеры научились делать вкусные продукты, и мы поняли, что мы можем производить сыр, колбасу.

В условиях изоляции у наших дизайнеров появилась не только возможность, но и необходимость проявить себя в лучшем качестве. У нас очень много достойных дизайнеров. Я отдаю предпочтение единственному бренду — ID IRINA DIDUSHENKO. Также я остаюсь верна в любви к Янису Чамалиди. Это питерский дизайнер. Он был первым из русских дизайнеров, на кого я обратила внимание еще в начале 2000-х.

У Вас очень утонченный, элегантный стиль. Где ищете вдохновение? Кто для Вас является иконой стиля? Что для Вас «стиль»? Вы сами собираетесь, или Вам помогает стилист?

Вдохновение преследует нас повсюду. Главное, — держать свое сердце и глаза открытыми. Меня больше всего вдохновляет природа. То, что подарил нам Создатель в виде цветов, деревьев, птиц, бабочек, рыб, — бесконечная область для вдохновения художников.

У меня, как у православного человека, нет привычки создавать икон из живых людей. Я вдохновляюсь иконами в прямом понимании этого слова. Когда любуешься византийской живописью, состоящей в основном из икон, то можно много всего подчеркнуть для повседневного образа. Я говорю про сочетание цветов, фактур. Это тоже может служить вдохновением!

Я не работаю со стилистом. Образы подбираю сама, интуитивно.

Как Вы считаете, что будет в моде этой весной? Что бы вам хотелось приобрести на новый сезон? Есть ли вещь, на которую Вы давно смотрите, но не решаетесь ее приобрести?

Информационное поле настолько перегружено какой-то символикой. Есть ощущение, что человечество заигралось и отягощено какими-то смыслами, подсмыслами, домыслами, переосмыслением. Мне хочется чистоты, простоты, легкости, искренности.

Вы знаете, я никогда не отличалась нерешительностью. Если мне что-то нужно и нравится, то у меня это вскоре появляется. Скорее бывает наоборот: я что-то приобрету, а потом думаю, зачем я это в порыве купила, ведь вещь лежит и не носится.

Вы являетесь моделью и сегодня выйдете на подиум. Расскажите, как Вы попали в индустрию? Чем она Вас привлекла?

Если честно, у меня сегодня премьера (дизайнерский показ прошел 4 марта, прим. «Страсти»). В качестве модели я выступаю впервые благодаря другу, моему любимому дизайнеру Ирине Дидушенко. Я буду открывать показ. Благодаря Ирине я проявлю себя в новом качестве. Посмотрим, к чему это приведет. Может, я буду первой моделью, которая начала свою деятельность в 40 лет (смеется).