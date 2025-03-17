Актриса Александра Флоринская назвала свою яркую внешность «даром провидения». Александра рассказала об особенностях актерской карьеры сайту «Страсти».

Александра Флоринская начинала карьеру в модельном бизнесе и добилась в нем немалых высот. Однако из-за учебы в театральном институте и рождения сына Флоринская ушла из индустрии. На сегодняшний день она активно снимается в кино, и во многом ей помогает яркая внешность. По мнению Александры, актеру важно выделяться и запоминаться.

«Для актера это маст-хэв: он должен обладать какой-то внешностью, которая будет запоминаться! Я безумно благодарна провидению, что обладаю внешностью, подходящей для профессии, отношусь к ней как к какому-то дару! Естественно, это помогает! Кто-то, например, одарен во всех направлениях, обладает пластикой, умеет петь — это идеальная синтетическая история, но я не могу похвастаться вокальными данными, зато у меня есть внешность», — высказалась Александра.

Полное интервью Александры Флоринской о съемках в кино, модельном прошлом и личной жизни читайте здесь.