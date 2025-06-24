Актриса Агата Муцениеце отказалась отменять свадьбу с Петром Дрангой из-за беременности

Актриса Агата Муцениеце не стала отказываться от свадьбы из-за беременности. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, торжество состоится уже в июле.

На днях звезда «Закрытой школы» призналась, что ждет третьего ребенка. Она опубликовала фото с округлившимся животом. Из-за этого фанаты предположили, что свадьба с музыкантом Петром Дрангой будет отложена на неопределенный срок. Но Сергей Дворцов уверен, что праздник все-таки состоится.

«Нет [не будут отменять свадьбу], это наоборот прекраснейший повод, чтобы свадьбу сделать. Я думаю, что в ближайшее время, мы увидим все-таки уже торжественное и главное событие в их жизни», — поделился продюсер.

К слову, в Сети также обсуждают, что ребенок Муцениеце может быть вовсе не от ее жениха Петра Дранги. Сама актриса слухи не комментирует, поэтому подробностей никто не знает.

«Все может быть, мы свечку не держали. Может, ребенок от Петра. Но есть вероятность, что и от Сулеймана Керимова», — отметил Сергей Дворцов.

Но слухи о личной жизни — не единственная проблема, с которой приходится разбираться Агате. Она продолжает судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным. По словам адвоката актера, беременность Муцениеце никак не повлияет на заседания. Более того, звезда «Мажора» продолжит добиваться возбуждения уголовного дела за клевету.

Продюсер Сергей Дворцов дал понять, что в кулуарах активно обсуждают взаимоотношения Прилучного и Муцениеце. Причем сторонники есть у обоих актеров.

«Люди в медиапространстве разделились на две стороны. Кто-то поддерживает Павла, а кто-то Агату. Как говорится, в тихом омуте черти водятся, поэтому стоило ожидать какие-то такие резкие шаги от Прилучного в сторону бывшей жены. Но сейчас поддерживают больше Агату. Хотя у Павла тоже есть хорошие друзья, которые на его стороне», — заявил Дворцов.

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