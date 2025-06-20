«Выступлений у нее предостаточно»: сколько стоит пригласить Ольгу Бузову на корпоратив

Телеведущая Ольга Бузова прославилась благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». Но многомиллионную аудиторию она набрала, когда покинула проект и начала выступать на сцене. В Сети к ней относятся неоднозначно — одни критикуют, другие же восхищаются. Сайт «Страсти» выяснил, как Бузова стала кумиром молодежи и сколько сейчас стоит один ее концерт.

Главные хиты Бузовой — это легкие песни с незамысловатым текстом. «Под звуки поцелуев», «Мало половин», «Танцуй под Бузову» и другие треки исполнительницы быстро запоминаются слушателями и становятся вирусными. Но не только в них кроется секрет популярности Ольги. Продюсер Сергей Дворцов предположил, что артистка — это некий проект. Но при этом нельзя упускать тот факт, что она действительно много работает над собой и карьерой.

«Олю Бузову очень люблю, уважительно к ней отношусь. Она трудоголик, артист. Да, возможно, она некий проект, созданный под молодежь. Но она является кумиром для многих молодых людей — это правда», — отметил Дворцов.

Артисты, которые работали с Ольгой, тоже подмечали, что она трудоголик. Например, Михаил Галустян рассказывал — на съемках «Звезд в Африке», несмотря на все сложности, именно телеведущая никогда не падала духом и была готова работать в любых условиях.

Как отметил Сергей Дворцов, Бузова очень востребована в шоу-бизнесе. Ее любят заказчики, поэтому концертов у нее предостаточно. Ольга выступает как на частных вечеринках, так и на больших городских мероприятиях.

«Выступлений у нее предостаточно. Гастрольный тур расписан на несколько месяцев вперед. Корпоративы стоят от 2,5 млн рублей и выше. Продюсер Ольги делает все для ее продвижения», — рассказал Дворцов.

Сама Ольга Бузова делилась, что наслаждается работой и любит ее. Однако ей грустно, что она до сих пор не может наладить личную жизнь. После одного из выступлений телеведущая даже расплакалась, так как некому было у нее спросить, как все прошло. По признанию артистки, сейчас у нее главная мечта — это любящий муж и дети.

Ранее у Ольги Бузовой задралось платье во время выступления на вечеринке ПМЭФ.