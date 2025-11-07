Активисты предложили Собянину установить на улицах микроволновки для бездомных. Об этом стало известно «Страстям».

Члены движения «Бездомная Россия» обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением установить на улицах города микроволновые печи. Соответствующее обращение было направлено 7 ноября (копия есть в распоряжении редакции).

Как указывают авторы инициативы, это поможет бездомным людям.

«Идея проста: голодный человек не думает о будущем, он думает о еде. Сначала — накорми, дай немного человеческого тепла и комфорта, а потом — предложи надежду», — сказано в обращении.

Реакция от чиновников на инициативу пока не последовала.

Ранее мы писали о том, что в Миассе Челябинской области банда бездомных терроризирует местных жителей, нападая на детей.