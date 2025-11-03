Орудует банда бомжей: школьнице искромсали лицо стеклянной бутылкой в российском городе

В Миассе Челябинской области банда бездомных терроризирует местных жителей, нападая на детей. Одной из девочек мужчина с криминальным прошлым раскромсал лицо разбитой бутылкой.

По информации Telegram-канала Baza, третьеклассница возвращалась домой с прогулки, когда возле детской площадки на нее напал мужчина по кличке «Метёла». Нападавший несколько раз ударил ребенка стеклянной бутылкой по голове. Девочка вернулась домой с кровотечением и повреждениями лица.

Старшая сестра пострадавшей рассказала, что это не первое нападение данного мужчины на детей в районе. По её словам, группа маргиналов, проживающая в заброшенном бараке, регулярно устраивает облавы на местных детей. Нападавший ранее отбывал длительный срок за убийство и лишь недавно вышел на свободу.

В настоящее время маргинал задержан и приговорен к шести месяцам тюрьмы, но семья девочки опасается его возвращения в марте 2026 года. Пострадавшая школьница проходит курс психологической реабилитации, перестала выходить на улицу и замкнулась в себе. Местные жители также выражают обеспокоенность за безопасность детей в районе.

Ранее в Челябинске мужчина напал с мачете на экс-возлюбленную и ее сожителя возле дома.