«Актер второго ряда»: кинокритик рассказал о карьере Смольянинова* и заявил о возвращении в Россию

Кинокритик, киновед и журналист Александр Шпагин в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о карьере Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он отметил, что сыгравший солдата по кличке Лютый в фильме «9 рота» артист не стал заложником одной роли, и вот почему.

«Он и в «9 роте» не был главным, просто фильм стал популярным, многие молодые артисты после него стали известными. Но Артур* появился чуть раньше этого фильма, он там не дебютировал. Потому что до этого у него был фильм «Кто, если не мы». А в «9 роте» не было такого, что «ух, какая потрясающая роль». Он плавно пришел, влился на российский экран и так оставался в четком статусе «главного героя второго ряда». Т.е. он играл главных героев фильмов второго ряда», – поделился кинокритик.

Шпагин отметил, что именно картина «Кто, если не мы» раскрыла Смольянинова*. В 14 лет он смог ярко сыграть и вжиться в роль так, что ему поверили зрители.

«Все подумали, что режиссер взял реального такого волчонка, потому что ребенку сыграть так точно и глубоко, практически невозможно. А оказалось, что он из рафинированной интеллигентной семьи. Это было такое потрясение. Другое дело, что фильм был не суперизвестный и не суперудачный. Но тогда на полном безрыбье конца 90-х годов, когда фильмов было очень мало, конечно эту картину все посмотрели и Смольянинова* запомнили. В какой-то степени «не было бы счастья, да несчастье помогло», – объяснил он.

Александр Шпагин также заявил, что Артур* не был суперзвездой, но считался «крепким театральным и киноработником». По мнению критика, мужчине не хватило яркости. Но он отметил фильм Веры Сторожевой «Мария. Спасти Москву», где артист удачно сыграл.

«Это и стало его прощальным приветом своей Родине, потому что дальше он ляпнул много чего, чего ляпать не стоило. И эмигрировал, причем наиболее некрасиво, переборщил в своих высказываниях. Возникло впечатление, что он не слишком интеллектуальный человек. Я не имею в виду, что дурак, нет, а человек с не очень большим интеллектуальным багажом. Да у всех возникло такое впечатление. Возможно, поэтому он сыграть может достаточно простые роли, такого мужественно-волчьего направления. Но в своем качестве он вполне убедителен и хорош, тем более что на нашем экране всегда есть дефицит мужика», – поделился кинокритик.

Говоря о возможной дальнейшей карьере звезды в России, Шпагин признался, что Артур* был «крепким актером второго ряда», но с возможностью выбиться в первые ряды. Он привел в пример Сергея Гармаша, который после 40 лет стал выдающимся, а после 50 даже великим.

«Актерам свойственно наращивать свое глубинное состояние. Это происходит из-за того, что люди много работают. У Смольянинова* были все шансы превратиться в Гармаша. Может еще и превратится. Насколько я знаю, он и там сейчас в какой-то мере востребован. Он работает, не побирается, и, наверное, когда СВО закончится, он разумеется сюда вернется, и все забудут о том, что он говорил, и он начнет сниматься», – заключил кинокритик.

Полный материал сайта «Страсти» о начале творческого пути Артура*, его неудачах в личной жизни и заработках после начала СВО можно прочитать здесь.

*Признан иностранным агентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга