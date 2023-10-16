Актер Владимир Селиванов рассказал о драках на шоу «Звезды в Африке»

Владимир Селиванов рассказал о драках на шоу «Звезды в Африке». Актер «Реальных пацанов» поделился откровением с изданием «Страсти».

Владимир стал участником одного из сезонов «Звезд в Африке». По словам актера, этот опыт подарил ему незабываемые впечатления. Благодаря шоу Селиванов смог не только посмотреть ЮАР, но и получить жизненный урок. Во время проекта звезд лишают еды и удобств, и это стало для Владимира проверкой на прочность.

«Шоу дает жизненный урок, показывает, кто ты есть на самом деле, в чем тебе нужно развиваться. Еды лишают, это — правда. Многие за время проекта худеют на 10 кг и больше», — высказался актер.

Также Селиванов рассказал о закулисье шоу. Как выяснилось, драки и скандалы в эфире — это не постановочная история, а настоящие эмоции участников. По словам актера, в жизни не бывает все «гладко и идеально», особенно, когда человек находится не в типичных условиях.

При этом Владимир не скрывает, что некоторые звезды намеренно привлекали к себе внимание. «Были участники, которые вели себя иначе, но мы находились не в типичных условиях. Со Стасом Ярушиным я давно знаком. Знаю, что по жизни он не способен на те шутки, которые он там себе позволял. Классно, что он так хайпует», — рассказал Селиванов.

Владимир признался, что ему сложно хайповать. По словам актера, его поведение на экране и в жизни ничем не отличается. Приехав на шоу, Селиванов встретил многих друзей. Вот почему от проекта у него остались теплые воспоминания.

«Все прошло уютненько, клево», — резюмировал артист.

Полное интервью Владимира Селиванова о сериале «Реальные пацаны» и музыкальной карьере читайте здесь.