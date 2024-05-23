Актер сериала «Запасный выход» Олег Алмазов ответил на слухи о романе с Булановой

Актер сериала НТВ «Запасный выход» Олег Алмазов ответил на слухи о романе с Татьяной Булановой. Олег рассказал о взаимоотношениях с певицей в беседе с изданием «Страсти».

Несколько лет назад Олег и Татьяна познакомились на съемках кино, им достались роли любовников. После выхода проекта по Сети стали распространяться слухи об их романе. Актер опроверг подобные сообщения и заявил, что его с певицей связывает дружба.

«Эта тема уже столько обсуждается, что мы с Таней перестали переживать. Я восхищаюсь ей как человеком, как женщиной, как певицей. Она потрясающая, добрая. Буланова из тех людей, которые делают мир ярче. Каждый человек, который попадает в поле ее окружения, становится лучше. И это не только мое мнение. Я боготворю Таню, это чувство настолько светлое. Все эти глупости про наш роман вызывают только улыбку. Мы раз в год видимся, поздравляем друг друга с днем рождения», — высказался Олег.

Алмазов добавил, что он и Буланова всегда готовы помочь друг другу.

Полное интервью Олега Алмазова о съемках в кино и суевериях читайте здесь.