Актер сериала «Горячая точка» Виктор Немец рассказал о борьбе с мошенниками. Артист поделился откровением с изданием «Страсти».

В 2008 году Виктор приехал в Москву и познакомился с девушкой, с которой у него начался роман. Молодым людям не удалось построить семью, но при этом они остались друзьями. Спустя годы приятельница Немца попала в беду: мошенники пытаются отнять у нее квартиру. Виктор желает справедливости и делает все, чтобы помочь бывшей возлюбленной.

«Теперь мошенники пытаются у нее отобрать квартиру. Я пытаюсь завести уголовное дело, писал депутатам. Это моя страсть — я хочу наказать мошенников, хочу помочь ей и знаю, что могу. Я хочу справедливости! У меня нет выгоды!» — сообщил Виктор.

Также Немец признался, что его сердце до сих пор свободно. По словам актера, «без женщин жизнь невозможна», но сейчас он больше занят собой.

Полное интервью Виктора Немца о съемках в кино и изнанке индустрии читайте здесь.