Актер Самойленко рассказал о сложной операции на позвоночнике после аварии

Актер Александр Самойленко рассказал о последствиях автомобильной аварии, произошедшей несколько лет назад. Артист уснул за рулем и врезался в стоявшую на дороге машину. Сейчас он в основном ездит на автомобиле с водителем – долго находиться за рулем знаменитости тяжело. Эксклюзивные подробности узнал сайт «Страсти».

«Я вожу машину, но в основном езжу с водителем. Не помню саму аварию, потому что я уснул. У меня была сложнейшая операция на позвоночнике, тяжело долго ездить за рулем», - поделился актер.

Актер также высказался на тему хайпа и рассказал, что ничего бы не сделал для того, чтобы вызвать повышенное внимание.

«Я считаю, что ради хайпа не надо ничего делать, а ради карьеры нужно работать, играть на сцене, сниматься в кино, желательно в хороших проектах, что не так часто бывает», - сказал Самойленко.

Интервью с актером читайте на сайте «Страсти».