Актер ростом 130 см Петр Николаев рассказал, как перевоплотился в героя «Игры престолов»

Актер Мариинского театра и театра Цехъ Петр Николаев не остается без внимания не только на сцене, но и на улице. Рост молодого человека составляет 130 сантиметров. Он живет в Санкт-Петербурге, ведет активную социальную жизнь и мечтает встретить любовь. В беседе с порталом «Страсти» звезда рассказал, как перевоплотился в персонажа популярного сериала «Игра престолов» Тириона Ланнистера на фестивале косплееров.

Роль одного из главных героев телесаги сыграл знаменитый маленький человек – актер Питер Динклэйдж. Петр рассказал, что постоянно слышал о сходстве с ним от своих друзей. Однажды об этом ему сказали даже двое полицейских. В 2014 году молодой человек познакомился с косплеем (перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме – прим. «Страсти»).

«Я шел домой, а навстречу мне улыбался молодой человек, который представился Андреем. Спросил, знаю ли я сериал «Игра престолов». Я ответил, что знаю, хотя его даже не смотрел. Мне говорили, что я похож на Тириона, даже двое полицейских отмечали. Так вот Андрей сказал, что его знакомые делают косплей по этому сериалу. Мне стало интересно, я попробовал», – поделился Николаев.

Артист признался, что сначала был на фестивале в качестве зрителя. Масштабы его потрясли.

«Понял, что это похоже на театр. Что-то космическое, странное и непонятное. Это сложно объяснить. Я узнаю о косплее, о том, что каждый сам себе делает костюм из любого материала, нашедшего им – это называется крафт», – объяснил Петр.

Молодому человеку сделали костюм из первых сезонов. Он вместе с другими участниками репетировал выходы на сцену. В конкурсе была еще одна команда в образах из «Игры престолов». Но только Петр прошел в финал.

«Чувствовал себя звездой. Потому что было столько камер, взглядов и света», – делится актер.

Наш герой так и не посмотрел все сезоны сериала. Он говорит, что там много жестокости и разврата. Ему по душе другой сериал «Викинги». При этом молодой человек считает, что «Игра престолов» перезапустил карьеру творческих маленьких людей, которая на какое-то время утихла. Петр выступает не только в образе Тириона Ланнистера, но и Наполеона из фильма «Величайший шоумен».

Полное интервью Петра Николаева, где он рассказал о творчестве, мечтах и стереотипах вокруг маленьких людей можно прочитать здесь.