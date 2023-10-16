Актер «Реальных пацанов» Владимир Селиванов отказался от алкоголя ради возлюбленной. Артист поделился откровением с изданием «Страсти».

В жизни Владимира начался новый этап из-за отношений с блогером Александрой Калмыковой. По словам знаменитости, возлюбленная сделала его лучше. Александра ведет здоровый образ жизни, занимается спортом. Своим примером она вдохновила Селиванова на изменения. И, в первую очередь, актер отказался от спиртных напитков.

«Я не напивался, но мог иногда выпить немного. Для меня это было нормой. Мы договорились, что будем позволять себе алкоголь в определенных рамках, которые обозначили. Сейчас у меня нет потребности в алкоголе», — высказался актер.

Звезда «Реальных пацанов» признался, что Калмыкова «навела порядок» в его жизни. Теперь пара вместе ходит в зал, пробует новые активности и готовит полезные завтраки. Кроме того, благодаря Александре актер начал развивать блогерскую деятельность. И это их сплотило еще сильнее.

«Мы снимаем много контента для соцсетей прямо дома, постоянно генерируем идеи. У нас почти все видео совместные. Кстати, они классно заходят аудитории», — рассказал Владимир.

Как выяснилось, совсем скоро звездная пара переедет в новый дом. Сейчас знаменитости занимаются обустройством жилища. Селиванов признался, что во время ремонта у них возникали разногласия. Однако им удалось прийти к компромиссу.

Отношения Владимира и Александры развиваются стремительно. Издание «Страсти» поинтересовалось у актера, готов ли он к женитьбе и рождению ребенка. К слову, ответ Селиванова не заставил себя ждать.

«Все будет, всему свое время. Я готов», — лаконично ответил Владимир.

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