Актер Макар Запорожский прокомментировал возвращение в седьмой сезон «Молодежки»

Макар Запорожский прокомментировал возвращение в седьмой сезон «Молодежки». Актер рассказал о продолжении культового сериала сайту «Страсти».

В 2013 году Макар сыграл роль хоккеиста Димы Щукина, которая вывела его карьеру на новый уровень. Вскоре актер ушел из «Молодежки», потеряв интерес к проекту. Но, как выяснилось, в 2024 году Запорожский вернется в сериал и вновь сыграет полюбившегося зрителям Щукина. По словам Макара, он рад был встретиться с коллегами по проекту.

«Ничего не заставило вернуться... Хотя нет, наверное, деньги (смеется). Нет никакого возвращения, просто нас всех собрали ради одной сцены. После того, что мы вместе прошли много лет назад, просто невозможно отказать этим людям, да и зачем? Мне было приятно встретиться с ребятами!» — высказался Макар.

После первых сезонов «Молодежки» у Запорожского появились не только поклонницы, но и звание «Секс-символа». Правда, актер не гордится этим достижением и считает его «ерундой».

«На мой взгляд, это ерунда какая-то. Никогда не думал об этом», — резюмировал Макар.

Полное интервью Макара Запорожского о съемках в Голливуде и изнанке профессии читайте здесь.