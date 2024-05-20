Актер Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» рассказал о звездной болезни, необычном гриме и новых ролях

Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» рассказал об отсутствии звездной болезни. Об этом стало известно «Страстям».

Актер Лев Зулькарнаев пришел на церемония вручения Премии Гильдии кастинг-директоров, которая проходит в Москве. Звезда сериала «Слово пацана» рассказал о деталях сложнейшего грима, который делали для него в фильме «Сто лет тому вперед».

«Процесс грима требовал несколько этапов. Еще до съемок готовят слепок, потом художники на этом слепке формируют макет, потом шесть часов накладывают грим», — признался он.

Рассказывая о том, не столкнулся ли актер со звездной болезнью, Зулькарнаев ответил отрицательно.

«Я просто делаю свою работу, иду от проекта к проекту. Ничего за этим нет такого», — рассказал он.

Актер также пообещал, что вскоре на экранах он предстанет в совершенно новом для себя амплуа.

«Снялся в сериале „Она такая классная“. Буду играть персонажа с аутизмом», — добавил артист.