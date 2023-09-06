Актер Глеб Матвейчук пришел на светскую премьеру с 4-летней дочерью

Актер Глеб Матвейчук появился на премьере фильма «Отель» в московском кинотеатре «Художественной» вместе с четырехлетней дочерью Алисой. Примечательно, что экс-супруг Анастасии Макеевой в принципе редко выбирается на светские мероприятия, а с детьми тем более. Но этот раз оказался особенный, ведь в киноленте он исполнил главную роль. Портал «Страсти» побывал на вечере и узнал все самое интересное.

Для красной дорожки Глеб выбрал не самый элегантный образ. На нем был темный свитшот и брюки. Зато принарядилась его дочь. Алиса практически профессионально позировала фотографам в красном длинном платье и танцевала перед журналистами, крутясь вокруг отца. Отметим, что между Матвейчуком и девочкой было заметно явное сходство. Она точно пошла внешне в папу. Да и артистизма у нее не занимать.

Напомним, что с матерью Алисы, а также сына Александра актер развелся еще в 2016 году. Причем произошло это довольно резко. Супруги делились совместными снимками в Сети, демонстрировали хорошие отношения, а в один момент объявили о расставании. Тем не менее, решение принимали оба довольно взвешено. Сейчас они продолжают поддерживать связь. Как признался Глеб, они остались друзьями.

Ранее Глеб Матвейчук рассказывал, как оказался на операционном столе из-за удаления зуба мудрости.