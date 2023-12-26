Актер Гальченко рассказал о конфликтах с Долгоруковым на первых курсах института

Актер Андрей Гальченко рассказал о конфликтах с Владиславом Долгоруковым на первых курсах института. Звезда сериала «Разрешите обратиться» поделился откровением с изданием «Страсти».

Заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков умер в июне 2022 года. Он сделал неоценимый вклад в развитие театра и кино. Актер известен благодаря таким проектам, как «Эти непослушные сыновья», «Поэма о крыльях», «Врачебная тайна». Кроме того, Долгоруков долгое время преподавал в ГИТИСе. Андрей Гальченко являлся его учеником.

По воспоминаниям Андрея, Долгоруков всегда был суров к нему: они часто спорили и даже иногда ругались. В какой-то момент начинающему артисту начало казаться, что педагог его ненавидит. Спустя время выяснилось, что Владислав Александрович не испытывал к ученику злобного чувства. Своим поведением он хотел преподать Гальченко урок и научить не сдаваться.

«Он никогда не сюсюкался со мной. На втором курсе, когда я почти завалил сессию из-за дисциплины, Долгоруков остановил меня в коридоре, посмотрел в глаза и сказал: «Андрей, ты можешь заниматься этой профессией, я это видел, но научись организовывать свою жизнь!». Когда он понял, что я не остановлюсь, мы стали друзьями. Эти отношения продолжились и после выпуска, вплоть до его смерти», — рассказал Андрей.

По словам Гальченко, Долгоруков стал для него наставником, который всегда поддерживал и давал работу. Звезда сериала «Разрешите обратиться» с грустью отметил, что ему не хватает умершего педагога.

«Если ты сам сможешь организовать творческий процесс вокруг себя, то выживешь после выпуска. Этот урок мне преподал потрясающий педагог Владислав Александрович Долгоруков, который поверил в меня и давал мне работу, когда вокруг не верил никто», — резюмировал актер.

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