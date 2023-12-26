«Критика будет всегда»: актер Андрей Гальченко об изнанке профессии, кино и Любови Толкалиной
Актер Гальченко рассказал о съемках в «Разрешите обратиться» и работе с Цапником.
© фотограф Александра Аронс
Многие актеры становятся заложниками одного образа. Нередко им требуются годы для того, чтобы показать свои возможности и раскрыть потенциал. Актеру Андрею Гальченко всего 26 лет, однако он уже зарекомендовал себя как мастер перевоплощений.
Андрей стал известен благодаря сериалу «Разрешите обратиться». В экшен-комедии Гальченко доказал: он может сыграть не только робкого полицейского, но и смелого оборотня. Артист не скрывает, что смена образов требует тщательной подготовки. Ради любимой профессии он готов не спать ночами, изучая роль и поведение героя. Благодаря усердному труду Гальченко построил успешную карьеру. На сегодняшний день он задействован во многих спектаклях РАМТа, а его фильмография пополняется новыми проектами. В эксклюзивном интервью для издания «Страсти» Андрей рассказал об изнанке профессии, работе с Яном Цапником и оценил уровень отечественного кино.
Андрей, Ваш отец — заслуженный артист РФ Владимир Гальченко. Тяжело ли быть сыном известных родителей? Часто ли Вас сравнивают с отцом? Если да то, как Вы к этому относитесь?
Да, это правда, мой папа — известный и замечательный артист. Предвидя то, что его имя будет на меня давить, если я пойду в эту же профессию, я принял решение в 17 лет уехать из Самары. Так я и начал строить свою жизнь на другой территории. Поэтому ничего, кроме безумной гордости за него, и, надеюсь, у него за меня, в наших отношениях нет. Я давно не стремлюсь ему что-то доказать, как и тем зрителям, которые горячо и много лет его любят. Зато желание порадовать его, сделать так, чтобы он мной гордился, думаю, останется во мне навсегда. Если мы в чем-то похожи — это прекрасно. Как и то, что в чем-то мы различаемся.
Ваш отец был против того, чтобы Вы шли в актерскую сферу. Как Вы считаете, почему? Что заставило его изменить мнение? Как Вам удалось отстоять выбор профессии?
Да, в восторге он не был. Выбрав эту профессию, ты соглашаешься на непростой и непредсказуемый путь. Тут многое решают три вещи: работоспособность, талант и случай. Последние две очень эфемерны и не поддаются контролю и объяснению. Поэтому остается только одно — работоспособность, а там уже куда выведет. На это я был готов страстно, яростно и в чем-то даже фанатично. Думаю, что этим я его и убедил.
В 2023 году Фёдор Бондарчук представил сериал «Актрисы», в котором в мрачных тонах изображён быт артистов. Режиссёр подчеркнул трудный поиск ролей и творческое выгорание. Насколько его видение приближено к реальности? А какой Вы увидели изнанку профессии? Что Вас в ней привлекает, а что, наоборот, пугает?
В изнанке профессии, действительно, много всего не самого красивого. Для меня главный враг это — разочарование. В себе, в том самом таланте, в профессии, в своих мечтах, ведь каждый, когда рождается, верит в то, что его ждет удивительная судьба, но потом происходит столкновение с реальностью. Но это только одна часть. Есть и другая. Когда ты сидишь сутками, разбирая новую роль, а потом открывается занавес, светят фонари, или звучит команда: «Мотор», и вдруг происходит нечто, что делает данный момент особенным. Поверьте, это ощущение стоит того, чтобы работать дальше и пробиваться через все разочарования.
Какой человек может стать актером: тот, кто имеет привлекательную внешность и творческие способности, или тот, кто обладает упорством и трудолюбием? Есть ли формула успеха в Вашей профессии?
Я думаю, что привлекательная внешность будет интересна первые 5-10 минут, потом тебе надо все же что-нибудь сделать. Разве Николай Караченцев, Аркадий Райкин или тот же Бенедикт Камбербэтч были красавцами? Но когда смотришь «Юнону и Авось», уже через 30 минут осознаешь, что никого красивее Николая Петровича нет, и начинаешь понимать юную Кончиту!
Недавно я пересмотрел концертное исполнение Жаком Брелем его знаменитой песни «Ne me quitte pas». То, что делает этот не самый привлекательный человек за две минуты, не поддается никакому описанию. Поэтому все определяется тем, насколько наполнен внутренний мир артиста и насколько его энергетики хватит на то, чтобы этим поделиться. Вот тут уже очень важны труд и упорство.
Андрей, Вы уехали из Самары в Москву для поступления в театральный вуз. Был ли у Вас запасной план, если бы Вы не поступили в столичный университет?
Вы знаете, нет. Запасного плана у меня не было. Я просто знал, что я это сделаю. Не знаю почему, видимо, прыгал в пропасть. Думаю, что именно поэтому все получилось.
Расскажите подробнее про Ваше поступление. Как при высокой конкуренции Вам удалось стать частью ГИТИСа? Волновались ли Вы при поступлении? Что для Вас было самое сложное? Чем абитуриенты пытаются удивить педагогов на вступительных испытаниях?
Конечно, волновался, но тогда я сделал первый шаг к тому, чтобы научиться очень важной вещи — превращать волнение в кураж; в предвкушение того, что сейчас надо будет выйти перед незнакомыми дядями и тетями и получить удовольствие от того, о чем я буду говорить. Нет ничего и никого вокруг! Только твой материал, его тема и ты.
Не секрет, что балетные училища славятся суровой дисциплиной и педагогами, которые бьют студенток по ногам. А что Вы можете сказать про обучение в театральном вузе? Какая там дисциплина? Как складывались Ваши отношения с педагогами?
Театральный вуз учит тому, что потом очень пригодится в дальнейшей жизни, — самодисциплине. Если ты сам сможешь организовать творческий процесс вокруг себя, то выживешь после выпуска. Этот урок мне преподал потрясающий педагог Владислав Александрович Долгоруков, который поверил в меня и давал работу, когда вокруг не верил никто. Он никогда не сюсюкался со мной, мы много спорили, даже ругались. Первые три курса я был уверен, что он меня ненавидит. Долгоруков никогда меня не хвалил. Теперь понимаю: он боялся, что я остановлюсь. Но однажды, на втором курсе, когда я почти завалил сессию из-за дисциплины, Долгоруков остановил меня в коридоре, посмотрел в глаза и сказал: «Андрей, ты можешь заниматься этой профессией, я это видел, но научись организовывать свою жизнь!». Когда на четвертом курсе мы выпустили спектакль, который с большим успехом приняла кафедра, он подошел ко мне со словами: «Ну что, голубик, похвалили? Премьеру на волнении и дурак сыграет, сейчас будем искать твои резервы». Когда он понял, что я не остановлюсь и готов искать эти резервы, мы стали друзьями. Эти отношения продолжились и после выпуска, вплоть до его смерти. Мне его очень не хватает.
Как складываются отношения между студентами-актерами? Есть ли внутренняя конкуренция за внимание педагога, роль в учебном театре? Устраивают ли студенты друг другу козни?
Конечно, я совру, если скажу, что этого нет. Но это тоже прекрасная школа. Когда вы выйдете из стен института, поверьте, вас ждет то же самое. Наверное, поэтому в институте, да и сейчас, я всегда старался держаться немного отдельно. По сути, моя работа начинается с поднятия занавеса и заканчивается, когда он опускается. Все остальное это — мой мир, моя жизнь, в которую я не хочу впускать ни зависть, ни что-то другое. Мы собрались, чтобы подарить друг другу положительные эмоции, удовольствие от творчества, полет и радость, поэтому не будем отвлекаться!
Андрей, Вы уже много лет служите в РАМТе. С чего начался Ваш путь в театре? Какая постановка стала для Вас знаковой?
Я бы не назвал это «много лет»: в театре есть артисты, которые служат в нем и 15, и 20, и 30 лет. Я думаю, что я еще где-то в стане начинающих. Мой путь начался с массовок, как у каждого молодого артиста.
Знаковой могу назвать только одну работу — спектакль «Блоха» режиссера Александра Пономарева. Эту постановку я очень люблю, поэтому с радостью приглашаю вас на «Блоху». В марте мы должны возобновить спектакль.
Алексей Бородин уже много лет является художественным руководителем РАМТа. Как Вы считаете, что позволяет ему идти в ногу со временем и делать постановки, которые вызывают отклик у молодежи? Какой Бородин в работе? Как складываются Ваши отношения?
Я думаю, что секрет Алексея Владимировича в том, что каждый его следующий спектакль совсем не похож на предыдущий. Ни по стилю, ни по художественному оформлению, ни по жанру. К примеру, после «Алых Парусов», буквально через полгода, он выпустил «Чехов-Galа», следом за которым появилась трагичная и монументальная «Участь Электры». После костюмированного и роскошного «Горя от ума» — минималистичный и аскетичный «Душа моя Павел» по Алексею Варламову. И если не знать, что это все поставил один человек, то вы в жизни не догадаетесь.
Он не боится менять стили, он запутывает следы, и эта его особенность — то, чему я бы хотел научиться как артист. Наша следующая роль не должна быть похожа на предыдущую.
Сейчас Вы задействованы во многих спектаклях. Какие образы Вам ближе: драматические или комедийные? О какой роли Вы мечтаете? С кем хотелось бы выйти на одну сцену?
Мой любимый жанр это — трагикомедия. Я не мечтаю о конкретных ролях, думаю, что это они нас выбирают, а не мы их. Единственное, будет жалко, если мимо меня пройдет роль Моцарта в «Амадеусе» Питера Шеффера. Детские мечты должны исполняться! Даже если так не случится, я возьму свое в роли Сальери в той же пьесе, когда мне будет 40 лет.
Размечтался я, конечно, сейчас знатно, вот поэтому артистам это делать не рекомендуется. Пусть роль будет интересной, все остальное значения не имеет. В РАМТе есть много потрясающих артистов, с которыми мы еще не сталкивались в работе. Но, честно скажу, если этого и не случится никогда, то просто одним воздухом подышать с таким артистом, как Евгений Николаевич Редько, понаблюдать, как он работает — уже большая радость.
Волнуетесь ли Вы перед выходом на сцену? Есть ли у Вас ритуал на удачу? Забывали ли Вы когда-то текст во время спектакля? Как выходили из ситуации?
Конечно, волнуюсь. Впереди трехчасовой бой. Смогу ли я сегодня вместить в себя все, что нужно для этой роли? Потяну ли энергетически, сердцем, умом, душой? Допрыгну ли до нужной высоты? Ритуалы, конечно же, есть: и на текст сажусь, если он упал, и сцену потрогать перед началом, и контрастный душ перед спектаклем принять, и ролевую тетрадь взять с собой и спрятать за кулисами. Текст забывается, причем может выскочить реплика, которую ты произносил уже много раз — все бывает. Главное, что бы ни происходило вокруг, — идти дальше и довести спектакль или дубль до конца.
В каком графике живут актеры театра? Долго ли длятся репетиции? Хватает ли Вам времени на личную жизнь? Приходилось ли Вам выступать в плохом самочувствии?
В ненормированном. У тебя могут быть заняты целые сутки, а можешь месяцами сидеть почти без работы. И переходы между этими режимами очень резкие! Надо одинаково бодро выдерживать как первый, так и второй вариант.
Репетиции могут длиться от двух месяцев до года, а то и больше — тоже нет стабильности. Сейчас могу честно сказать, что на личную жизнь времени не хватает. Но мои близкие люди прекрасно понимают это и поддерживают меня. За что им огромное спасибо.
Не можем не спросить про Рамилю Искандер, которая числилась в труппе РАМТа. Часто ли Вы с ней пересекались по работе? Как коллектив отреагировал на новость о ее задержании? Удалось ли найти ей замену в спектаклях?
Я бы не хотел комментировать эту ситуацию. Мы с ней пересекались в двух работах. Ничего кроме того, что она замечательная актриса, чуткий, отзывчивый партнер и человек, я сказать о ней не могу.
Андрей, на сегодняшний день Вы являетесь актером театра и кино. Что Вам ближе? Почему, несмотря на желание быть артистом театра, Вы начали сниматься в фильмах? Тяжело ли совмещать две сферы?
Пробовать сниматься я начал из-за ненормированного рабочего графика в театре. У каждого артиста бывают периоды простоя. И это нормально. Театр не обязан делать мою жизнь интересной и думать о творческом развитии, но я обязан это делать для самого себя. Тут как раз встает вопрос совмещения. Пока это удается.
В сериале «Разрешите обратиться» Ваш герой переживает внутренние трансформации. Как примеряя на себя разные роли и образы, не потерять собственное «Я»? Могут ли актеры избежать раздвоения личности?
Я думаю, что главное «Я» всегда остается неизменным, и оно всегда с тобой, как бы ты не преломлялся для роли. Это значит, что ты всегда можешь к нему вернуться, как в легенде о Минотавре. Представьте, что есть роль, в которой ты выстраиваешь внутреннюю линию, логику поведения, биографию, делаешь ее живой. Это — другой человек. И есть ты. И вот вы соединяетесь в день спектакля или съемок, и происходит энергообмен, который приносит радость от встречи. У вас могут быть общие темы, общая болячка, а может произойти так, что сегодня вам совсем нечего друг другу сказать. Но в любом случае вы прощаетесь до следующей встречи и очень ее ждете.
Как изменилась Ваша жизнь после выхода сериала? Стали ли Вас узнавать на улице, увеличилось ли число рабочих предложений? Планируете ли Вы дальнейшее развитие в кино?
Я стараюсь об этом не задумываться. Сейчас для меня самое важное — с головой уйти в новую работу, заниматься тем, что будет дальше, чтобы просто физически не было времени и сил думать, как моя жизнь изменилась. Работаем дальше.
В сериале «Разрешите обратиться» Вашими партнерами были Елена Валюшкина и Ян Цапник, известные по комедийным ролям. А какие эти актеры в жизни? Комфортно ли Вам было с ними на одной площадке? Какой совместный момент Вам особенно запомнился/ полюбился?
Они потрясающие актеры! Работать с ними было очень интересно. В этой истории столько нюансов, трансформаций и непростых линий взаимоотношений и с мамой, которую играет Елена Валюшкина, и с Захарычем в исполнении Яна Цапника, что сил на мандраж просто не оставалось. Огромное им спасибо за это!
С Яном мы собирались в его вагончике в обед и репетировали, сговаривались, пытались провести эту линию. А перед первым съемочным днем я зашел к Елене Валюшкиной и поблагодарил ее за роль Марии в «Формуле любви». Было очень необычно, что моей мамой будет «идеал женщины графа Калиостро». Да и чего скрывать, частично и мой тоже. Я смотрел этот фильм в детстве.
Также Вашим коллегой стал Никита Волков, который исполнил главную роль в российской адаптации «Постучись в мою дверь». Рассказывал ли Вам Никита о впечатлениях от съемок? Как Вы считаете, в чем секрет успеха турецкого сериала? Есть ли шансы на то, что наш проект сможет повторить успех?
Насколько я знаю, на момент съемок в «Разрешите обратиться» Никита еще не был утвержден на эту роль. Во всяком случае, мы с ним об этом не говорили. Турецкий сериал я не смотрел.
В одном интервью Вы сказали, что ради роли просидели в болоте 10 часов. На что ещё Вы готовы ради кино, и на что Вы никогда не согласитесь?
Наверное, я готов на все, если пойму, что это необходимо и сам персонаж будет мне нравиться, как это случилось с «Разрешите обратиться». Это работает и в обратную сторону: я не готов ни на что, если роль меня не интересует. Так что, если я соглашаюсь на какую-то работу, остановить меня ничего не сможет.
Смотрит ли Владимир Гальченко фильмы с Вашим участием? Часто ли Вы с ним обсуждаете рабочий процесс?
Конечно, смотрит. К примеру, премьеру «Разрешите обратиться» мы смотрели вместе с папой и мамой в Самаре. Папа посмотрел сериал дважды: в день основной премьеры, и когда его показывали каждый вечер на ТНТ. Мама же смотрела его такое количество раз, что знает сериал уже наизусть. Конечно, мы обсуждаем процесс, надо же что-то ответить на вопрос: «Сыночка, как прошел твой день?».
Как вы считаете, в каком состоянии находится отечественное кино? Почему многие скептики его не жалуют? Есть ли сейчас режиссеры и актеры, которые могут вывести наше кино на новый уровень?
Я думаю, что мы живем в очень классное время, когда снимается много разного, интересного, практически на любой вкус. Я вижу много талантливейших людей, больших профессионалов. С некоторыми из них мне даже посчастливилось поработать. А критика будет всегда! На любой фильм, на любой спектакль, на любого актера. Всегда будут различные мнения. Надо быть к этому готовым и продолжать работать.
Андрей, а какие фильмы смотрите Вы? Что из последнего Вас впечатлило?
Для меня с детства просмотр кино — способ познакомиться с миром. Все любимые фильмы и не перечислить. «Тот самый Мюнхгаузен», «Престиж», «Лучшее предложение», «Талантливый Мистер Рипли», «Иллюзионист», «Отель Гранд-Будапешт», «Сибирский Цирюльник» … Этот список можно продолжать долго! Последнее, что зацепило, это — «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса. Очень тонкий, умный и красивый фильм.
Любовь Толкалина часто выкладывает Вас в личный блог. Расскажите, как Вы познакомились с актрисой? Какие у Вас впечатления от общения с ней? Есть ли у Вас теплое воспоминание, связанное с Толкалиной? Если да, то какое?
Любовь потрясающая актриса и удивительная женщина. Мы познакомились на съемках сериала «Дино», где мы играем мать и сына. У наших героев очень интересные и сложные взаимоотношения. Это, наверное, самая непростая из всех моих историй (героя «душкой» никак не назовешь), и я очень рад, что в этот момент со мной была Любовь, от которой я чувствовал постоянную поддержку. Она невероятно тонкий партнер. Очень надеюсь, что это не последняя наша встреча в кадре.
Как Вы считаете, есть ли дружба среди актеров? Удалось ли Вам с кем-то сблизиться?
Я верю в то, что есть. Да, это редкое явление, и есть много вещей, которые дружбу испытывают, но в моей жизни есть друг — замечательный актер Максим Горшков. Мы однокурсники, знаем друг друга с 17-18 лет. Конечно, наши отношения проходили через разные стадии. Нас очень сблизил первый отрывок, который мы сделали в институте, — «Амадей» по Питеру Шефферу. Данный материал — это опыт, который не прошел бесследно ни для меня, ни для него. Я думаю, он оставил в нас очень глубокий отпечаток. Было всякое: и ссоры, и примирения, и очень много радости и гордости друг за друга. Я многому у него учусь и в человеческом, и в профессиональном плане. И спасибо ему огромное, что после окончания института эти отношения не потерялись, а продолжаются до сих пор.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Моя профессия, мои близкие люди. Уверен, что и моя семья, когда она у меня появится. Сам процесс собирания этого пазла. Зачем делать что-то, если ты делаешь это без страсти?