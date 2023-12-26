«Критика будет всегда»: актер Андрей Гальченко об изнанке профессии, кино и Любови Толкалиной

Многие актеры становятся заложниками одного образа. Нередко им требуются годы для того, чтобы показать свои возможности и раскрыть потенциал. Актеру Андрею Гальченко всего 26 лет, однако он уже зарекомендовал себя как мастер перевоплощений.

Андрей стал известен благодаря сериалу «Разрешите обратиться». В экшен-комедии Гальченко доказал: он может сыграть не только робкого полицейского, но и смелого оборотня. Артист не скрывает, что смена образов требует тщательной подготовки. Ради любимой профессии он готов не спать ночами, изучая роль и поведение героя. Благодаря усердному труду Гальченко построил успешную карьеру. На сегодняшний день он задействован во многих спектаклях РАМТа, а его фильмография пополняется новыми проектами. В эксклюзивном интервью для издания «Страсти» Андрей рассказал об изнанке профессии, работе с Яном Цапником и оценил уровень отечественного кино.

Андрей, Ваш отец — заслуженный артист РФ Владимир Гальченко. Тяжело ли быть сыном известных родителей? Часто ли Вас сравнивают с отцом? Если да то, как Вы к этому относитесь?

Да, это правда, мой папа — известный и замечательный артист. Предвидя то, что его имя будет на меня давить, если я пойду в эту же профессию, я принял решение в 17 лет уехать из Самары. Так я и начал строить свою жизнь на другой территории. Поэтому ничего, кроме безумной гордости за него, и, надеюсь, у него за меня, в наших отношениях нет. Я давно не стремлюсь ему что-то доказать, как и тем зрителям, которые горячо и много лет его любят. Зато желание порадовать его, сделать так, чтобы он мной гордился, думаю, останется во мне навсегда. Если мы в чем-то похожи — это прекрасно. Как и то, что в чем-то мы различаемся.

Ваш отец был против того, чтобы Вы шли в актерскую сферу. Как Вы считаете, почему? Что заставило его изменить мнение? Как Вам удалось отстоять выбор профессии?

Да, в восторге он не был. Выбрав эту профессию, ты соглашаешься на непростой и непредсказуемый путь. Тут многое решают три вещи: работоспособность, талант и случай. Последние две очень эфемерны и не поддаются контролю и объяснению. Поэтому остается только одно — работоспособность, а там уже куда выведет. На это я был готов страстно, яростно и в чем-то даже фанатично. Думаю, что этим я его и убедил.

В 2023 году Фёдор Бондарчук представил сериал «Актрисы», в котором в мрачных тонах изображён быт артистов. Режиссёр подчеркнул трудный поиск ролей и творческое выгорание. Насколько его видение приближено к реальности? А какой Вы увидели изнанку профессии? Что Вас в ней привлекает, а что, наоборот, пугает?

В изнанке профессии, действительно, много всего не самого красивого. Для меня главный враг это — разочарование. В себе, в том самом таланте, в профессии, в своих мечтах, ведь каждый, когда рождается, верит в то, что его ждет удивительная судьба, но потом происходит столкновение с реальностью. Но это только одна часть. Есть и другая. Когда ты сидишь сутками, разбирая новую роль, а потом открывается занавес, светят фонари, или звучит команда: «Мотор», и вдруг происходит нечто, что делает данный момент особенным. Поверьте, это ощущение стоит того, чтобы работать дальше и пробиваться через все разочарования.

Какой человек может стать актером: тот, кто имеет привлекательную внешность и творческие способности, или тот, кто обладает упорством и трудолюбием? Есть ли формула успеха в Вашей профессии?

Я думаю, что привлекательная внешность будет интересна первые 5-10 минут, потом тебе надо все же что-нибудь сделать. Разве Николай Караченцев, Аркадий Райкин или тот же Бенедикт Камбербэтч были красавцами? Но когда смотришь «Юнону и Авось», уже через 30 минут осознаешь, что никого красивее Николая Петровича нет, и начинаешь понимать юную Кончиту!

Недавно я пересмотрел концертное исполнение Жаком Брелем его знаменитой песни «Ne me quitte pas». То, что делает этот не самый привлекательный человек за две минуты, не поддается никакому описанию. Поэтому все определяется тем, насколько наполнен внутренний мир артиста и насколько его энергетики хватит на то, чтобы этим поделиться. Вот тут уже очень важны труд и упорство.

Андрей, Вы уехали из Самары в Москву для поступления в театральный вуз. Был ли у Вас запасной план, если бы Вы не поступили в столичный университет?

Вы знаете, нет. Запасного плана у меня не было. Я просто знал, что я это сделаю. Не знаю почему, видимо, прыгал в пропасть. Думаю, что именно поэтому все получилось.

Расскажите подробнее про Ваше поступление. Как при высокой конкуренции Вам удалось стать частью ГИТИСа? Волновались ли Вы при поступлении? Что для Вас было самое сложное? Чем абитуриенты пытаются удивить педагогов на вступительных испытаниях?

Конечно, волновался, но тогда я сделал первый шаг к тому, чтобы научиться очень важной вещи — превращать волнение в кураж; в предвкушение того, что сейчас надо будет выйти перед незнакомыми дядями и тетями и получить удовольствие от того, о чем я буду говорить. Нет ничего и никого вокруг! Только твой материал, его тема и ты.

Не секрет, что балетные училища славятся суровой дисциплиной и педагогами, которые бьют студенток по ногам. А что Вы можете сказать про обучение в театральном вузе? Какая там дисциплина? Как складывались Ваши отношения с педагогами?

Театральный вуз учит тому, что потом очень пригодится в дальнейшей жизни, — самодисциплине. Если ты сам сможешь организовать творческий процесс вокруг себя, то выживешь после выпуска. Этот урок мне преподал потрясающий педагог Владислав Александрович Долгоруков, который поверил в меня и давал работу, когда вокруг не верил никто. Он никогда не сюсюкался со мной, мы много спорили, даже ругались. Первые три курса я был уверен, что он меня ненавидит. Долгоруков никогда меня не хвалил. Теперь понимаю: он боялся, что я остановлюсь. Но однажды, на втором курсе, когда я почти завалил сессию из-за дисциплины, Долгоруков остановил меня в коридоре, посмотрел в глаза и сказал: «Андрей, ты можешь заниматься этой профессией, я это видел, но научись организовывать свою жизнь!». Когда на четвертом курсе мы выпустили спектакль, который с большим успехом приняла кафедра, он подошел ко мне со словами: «Ну что, голубик, похвалили? Премьеру на волнении и дурак сыграет, сейчас будем искать твои резервы». Когда он понял, что я не остановлюсь и готов искать эти резервы, мы стали друзьями. Эти отношения продолжились и после выпуска, вплоть до его смерти. Мне его очень не хватает.

Как складываются отношения между студентами-актерами? Есть ли внутренняя конкуренция за внимание педагога, роль в учебном театре? Устраивают ли студенты друг другу козни?

Конечно, я совру, если скажу, что этого нет. Но это тоже прекрасная школа. Когда вы выйдете из стен института, поверьте, вас ждет то же самое. Наверное, поэтому в институте, да и сейчас, я всегда старался держаться немного отдельно. По сути, моя работа начинается с поднятия занавеса и заканчивается, когда он опускается. Все остальное это — мой мир, моя жизнь, в которую я не хочу впускать ни зависть, ни что-то другое. Мы собрались, чтобы подарить друг другу положительные эмоции, удовольствие от творчества, полет и радость, поэтому не будем отвлекаться!