Актер Гальченко объяснил, почему считает Любовь Толкалину «удивительной женщиной»

Актер Андрей Гальченко объяснил, почему считает Любовь Толкалину «удивительной женщиной». Звезда фильма «Разрешите обратиться» поделился откровением с изданием «Страсти».

Андрей стал известен благодаря съемкам в «Разрешите обратиться». После этого его карьера вышла на новый уровень. Завершив работу в сериале, Гальченко присоединился к проекту «Дино». Благодаря кинокартине он познакомился с Любовью Толкалиной. Как выяснилось, у Андрея остались теплые воспоминания от работы с артисткой.

«Любовь потрясающая актриса и удивительная женщина. Мы познакомились на съемках сериала «Дино», где мы играем мать и сына. У наших героев очень интересные и сложные взаимоотношения. Это, наверное, самая непростая из всех моих историй (героя «душкой» никак не назовешь), и я очень рад, что в этот момент со мной была Любовь, от которой я чувствовал постоянную поддержку», — рассказал актер.

По словам Андрея, Любовь — чуткая партнерша, с которой комфортно находиться в одном кадре. Гальченко выразил надежду на то, что он сможет еще поработать с Толкалиной.

Полное интервью звезды сериала «Разрешите обратиться» читайте в этой статье.