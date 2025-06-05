Актер Артем Ткаченко заявил, что хочет сыграть в спектакле режиссера Богомолова

Актер Артем Ткаченко рассказал о своем отношении к режиссеру Константину Богомолову. По его признанию, ему очень нравится постановщик, и он бы хотел сыграть в его спектакле. Об этом артист сообщил в интервью порталу «Страсти».

Ткаченко не так часто можно встретить в театральных постановках, зато он много снимается в кино. Актер отметил, что на самом деле просто получает мало интересных предложений, связанных с театром, поэтому отдает предпочтение фильмам и сериалам. Последний проект вне кинематографа, который понравился Артему, - «Голова Джармуша», в котором он сейчас задействован.

«Предпочитаю я больше кино, потому что там все-таки чувствую себя более уверенно и свободно. И, надо сказать, в кино предложений поступает больше и выбор больше. А те предложения, которые я получаю театральные, в основном это антрепризы — не очень интересные, порой пошлые, натянутые. Поэтому я отказываюсь от них», - поделился Ткаченко.

По словам актера, он с удовольствием бы сыграл в спектакле Богомолова в будущем. Несмотря на то, что многие артисты критикуют постановки режиссера, Артему они приходятся по душе.

«Сыграть в спектакле Богомолова — да. Я их люблю. Я, конечно, не все их смотрел. Но они действительно остроумные, необычные и смешные, циничные, трогательные, очень многослойные. Мне нравится Богомолов как театральный режиссер, и я хотел бы попробовать свои силы в его постановках», - отметил актер.

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