ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 15 ноября 2024, 12:11
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Актер Антон Батырев рассекретил пол ребенка, рожденного от четвертой жены

Актер Антон Батырев сообщил, что четвертая жена Анна родила ему сына.
Актер Антон Батырев рассекретил пол ребенка, рожденного от четвертой жены

© Фото телеканала «Россия»

Актер сериала «Овчарка» Антон Батырев сообщил, что жена Анна родила ему сына. Антон рассекретил пол ребенка в беседе с сайтом «Страсти».

В октябре 2024 года стало известно о пополнении в семье актера. Супруга Антона опубликовала кадры с новорожденным ребенком, показав его ножки в ползунках. При этом Анна не стала уточнять пол и имя малыша. В новом интервью Батырев признался, что теперь воспитывает двоих сыновей.

Антон отметил, что старший сын Добрыня находится в предпубертатном периоде. Мальчику сейчас особенно необходимо внимание родителей.

«Добрыня не ревнивый. Как и любой ребенок, находящийся в предпубертатном возрасте, будет с трепетом относиться к вниманию родителей, которое направлено в другую сторону. Просто важно уделять внимание старшему ребенку, чтобы он не чувствовал, что с рождением брата пошел какой-то перекос. Нельзя любить младшего сильнее старшего!» — высказался Антон.

Напомним, старший сын Добрыня родился во втором браке актера.

Полное интервью Антона Батырева о выживании в 90-е и личной жизни читайте здесь.