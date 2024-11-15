Актер Антон Батырев рассекретил пол ребенка, рожденного от четвертой жены

Актер сериала «Овчарка» Антон Батырев сообщил, что жена Анна родила ему сына. Антон рассекретил пол ребенка в беседе с сайтом «Страсти».

В октябре 2024 года стало известно о пополнении в семье актера. Супруга Антона опубликовала кадры с новорожденным ребенком, показав его ножки в ползунках. При этом Анна не стала уточнять пол и имя малыша. В новом интервью Батырев признался, что теперь воспитывает двоих сыновей.

Антон отметил, что старший сын Добрыня находится в предпубертатном периоде. Мальчику сейчас особенно необходимо внимание родителей.

«Добрыня не ревнивый. Как и любой ребенок, находящийся в предпубертатном возрасте, будет с трепетом относиться к вниманию родителей, которое направлено в другую сторону. Просто важно уделять внимание старшему ребенку, чтобы он не чувствовал, что с рождением брата пошел какой-то перекос. Нельзя любить младшего сильнее старшего!» — высказался Антон.

Напомним, старший сын Добрыня родился во втором браке актера.

Полное интервью Антона Батырева о выживании в 90-е и личной жизни читайте здесь.