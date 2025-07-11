Актер Андрей Чадов объяснил скромную свадьбу фразой «счастье любит тишину»

45-летний актер Андрей Чадов в разговоре с сайтом «Страсти» объяснил, почему его свадьба была тихой и скромной. Он считает, что счастье любит тишину и кричать о нем не нужно.

«Счастье любит тишину. Это не просто слова. Чувство счастья очень тихое. Для счастья нужно очень мало. Кричать, разбрасываться этим, разбазаривать, расплескивать не хочется, хочется сохранить каждую капельку», - признался актер.

Он назвал себя ответственным и преданным любимому человеку. Чадов добавил: «Быть верным – это выбор».

На вопрос о жене актер ответил коротко, но емко: «Она замечательная. Мне повезло». Также в беседе он перечислил человеческие качества, которые терпеть не может в людях.

«Лживость, безнравственность, хамство, к чему я не могу привыкнуть. Я не могу понять причину, почему так происходит, почему это в нас есть. Хамство повсеместно», - указал артист.

Интервью с Андреем Чадовым, в котором он рассказал об увлечении живописью и садом, любви к жене, работе с актрисой Анастасией Заворотнюк, читайте на сайте «Страсти».