Актер Александр Самойленко признался, что занимается бизнесом ради денег

Актер Александр Самойленко рассказал, что вынужден заниматься разной деятельностью, в том числе бизнесом, ради денег. Об этом артист признался сайту «Страсти».

Самойленко не только успешный актер, но и режиссер, продюсер, бизнесмен. Он поделился, что все, кроме актерства, не было смыслом жизни.

«Я это все делал вынужденно, не от большого удовольствия, а потому что надо было заниматься бизнесом. Я и сейчас занимаюсь бизнесом и всем, чем могу, для того, чтобы зарабатывать деньги. Я никогда не занимался тем, от чего не получал удовольствия. Так или иначе я от всего пытаюсь получать удовольствие. Все остальное не было смыслом моей жизни, кроме актерства. Осознано актерством хотел и хочу заниматься и пока буду», - сказал 61-летний артист.

Также Самойленко поделился мнением о том, помогает ли звездная фамилия детям. Он пришел к выводу, что это часто стесняет их.

«Я в свое время разговаривал с Андрюшей Леоновым – сыном артиста Евгения Леонова, он мне рассказывал, что безумно стеснялся отца. Даже если они шли по улице, он рядом с ним не шел, всегда шел позади. Очень стеснялся. У моей однокурсницы Алены Яковлевой тоже были проблемы с фамилией. Это, скорее всего, стесняет детей. Но иногда и помогает. По своим детям я не могу судить, актерством занимается один сын. Мы с ним снимаемся в одном сериале. Наверное, ему чуть-чуть помогает», - сообщил актер.

О карьере артиста, состоянии здоровья после автомобильной аварии и желании влюбиться читайте в интервью сайту «Страсти».