Актер Александр Олешко рассказал, какое желание загадает в новогоднюю ночь

Заслуженный артист России, телеведущий Александр Олешко посетил премьеру фильма «Блондинка» режиссера Павла Мирзоева в московском кинотеатре «Октябрь». Актер рассказал порталу «Страсти» о том, как он планирует встречать Новый год.

Как признался Александр, он встретил Новый год уже 14 раз, так как принял участие в различных праздничных телевизионных программах, которые выйдут в эфир в ночь на 1 января. При этом 31 декабря Олешко рассчитывает провести в кругу семьи.

«Я буду дома смотреть, как меня поздравляет артист Александр Олешко», - пошутил звезда «Папиных дочек».

Кроме того, 47-летний актер рассказал, что по традиции на праздничном столе будет салат оливье, а под бой Курантов он загадает 12 желаний.

«Я всегда загадаю, чтобы у меня появилась золотая рыбка, которой бы я загадал, чтобы у меня появилось еще 100 золотых рыбок, чтобы хватило на все желания», - сказал Александр.