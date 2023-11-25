ЭКСКЛЮЗИВЫ
19:46, 25 ноября 2023
1 мин.

Актер Александр Олешко рассказал, каких женщин он предпочитает

Актер Александр Олешко рассказал, каких женщин он предпочитает

© сайт «Страсти»

Заслуженный артист России, телеведущий Александр Олешко посетил премьеру фильма «Блондинка» режиссера Павла Мирзоева в московском кинотеатре «Октябрь». Актер вышел на красную дорожку в одиночестве и откровенно ответил на вопрос «Страстей» о том, женщин с каким цветом волос он предпочитает.

«Главное, чтобы человек был хороший, умный, приятный и с чувством юмора», - сказал Олешко.

Он также подчеркнул, что сейчас существует огромное количество красок, поэтому оттенки волос можно менять по желанию.

«Захочешь, будет тебе блондинка», - засмеялся 47-летний артист.

Ранее Александр Олешко рассказал о том, как чуть не умер на съемочной площадке. Актер получил настоящую контузию после того, как его ударила лошадь. Во время работы актер сам не раз рисковал здоровьем и даже жизнью ради эффектных кадров.

Новости партнеров
О чем говорят