Актер Александр Олешко рассказал, каких женщин он предпочитает
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Заслуженный артист России, телеведущий Александр Олешко посетил премьеру фильма «Блондинка» режиссера Павла Мирзоева в московском кинотеатре «Октябрь». Актер вышел на красную дорожку в одиночестве и откровенно ответил на вопрос «Страстей» о том, женщин с каким цветом волос он предпочитает.
«Главное, чтобы человек был хороший, умный, приятный и с чувством юмора», - сказал Олешко.
Он также подчеркнул, что сейчас существует огромное количество красок, поэтому оттенки волос можно менять по желанию.
«Захочешь, будет тебе блондинка», - засмеялся 47-летний артист.
Ранее Александр Олешко рассказал о том, как чуть не умер на съемочной площадке. Актер получил настоящую контузию после того, как его ударила лошадь. Во время работы актер сам не раз рисковал здоровьем и даже жизнью ради эффектных кадров.