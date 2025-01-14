33-летний актер, был женат, есть сын: что известно о новом возлюбленном Нино Нинидзе

Бывшая возлюбленная актера Максима Виторгана Нино Нинидзе отдыхает в Дубае с актером Михаилом Кремером. Ему 33 года, учился в ГИТИСе.

Другие подробности узнал сайт «Страсти».

Нинидзе не скрывает возлюбленного и делится фото с ним. Вместе пара была на шопинге в Dubai Mall. В Сети задаются вопросом, с кем уехала в путешествие актриса – еще летом она намекала, что ее связывают романтические отношения с певцом Алексеем Лысаковым. Нинидзе даже засветила кольцо на безымянном пальце.

Интернет-пользователей интересует, с кем сейчас актриса. «Что за мужик?» - спрашивают у Нинидзе. Она отшучивается: «Вы про работягу, который в поле?! Не, не знаю».

14 января в личном блоге Кремера появилось нежное фото с актрисой. Он подписал снимок: «Немного отдохнули».