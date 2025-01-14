33-летний актер, был женат, есть сын: что известно о новом возлюбленном Нино Нинидзе
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Бывшая возлюбленная актера Максима Виторгана Нино Нинидзе отдыхает в Дубае с актером Михаилом Кремером. Ему 33 года, учился в ГИТИСе.
Другие подробности узнал сайт «Страсти».
Нинидзе не скрывает возлюбленного и делится фото с ним. Вместе пара была на шопинге в Dubai Mall. В Сети задаются вопросом, с кем уехала в путешествие актриса – еще летом она намекала, что ее связывают романтические отношения с певцом Алексеем Лысаковым. Нинидзе даже засветила кольцо на безымянном пальце.
Интернет-пользователей интересует, с кем сейчас актриса. «Что за мужик?» - спрашивают у Нинидзе. Она отшучивается: «Вы про работягу, который в поле?! Не, не знаю».
14 января в личном блоге Кремера появилось нежное фото с актрисой. Он подписал снимок: «Немного отдохнули».
Нинидзе и Кремер – одногодки. Актер родился в 1991 году во Владивостоке, окончил актерское отделение режиссерского факультета ГИТИса. С 2016 года служит в Театре Маяковского. Его фильмография насчитывает 65 проектов. Известность Кремеру принесла роль участкового в сериале «Улица».
В 2016 году актер женился на Татьяне Максимовой, но супруги развелись. У него есть сын. Нинидзе была замужем за актером Кириллом Плетневым, у нее тоже есть ребенок.
Ранее сообщалось, что ее бывший возлюбленный Максим Виторган съехался с молодой избранницей и представил ее детям.