Аксессуар – инвестиция: на какие три элемента в гардеробе нельзя экономить

Один из вопросов, к которому мы бесконечно возвращаемся, говоря о моде и стиле – тратить ли баснословные деньги на дизайнерские вещи? Утверждение, что дорогой предмет одежды способен кардинально преобразить гардероб, довольно спорный. Далеко не всегда стоимость вещей люксовых брендов чем-то оправдана. Однако некоторые аксессуары действительно стоят вложений, поскольку служат долгие годы, не теряют в цене и легко могут быть перепроданы. О том, на какие аксессуары точно стоит потратиться, порталу «Страсти» рассказала дизайнер LERU Валерия Антонова (Утушкина).

Часы

Люксовые бренды тратят уйму времени на создание наручных часов, чтобы обеспечить высочайшее качество каждой модели. Качественное исполнение означает, что часы прослужат десятилетия и даже смогут передаваться будущим поколениям. Хотя высокая цена элитных часов может отпугнуть, они стоят того, ведь их долговечность была обеспечена качественными и точными механизмами.

«В элитных часах используются лучшие материалы и детали, что гарантирует их надежность и удовольствие от ношения. Часы, выпущенные ограниченным тиражом, можно купить по одной цене, а через несколько лет продать по еще более высокой цене. Некоторые бренды не могут угнаться за спросом на свои часы, поэтому спрос на подержанные модели невероятно высок», - поясняет специалист.

Очки

Дизайнерские оптические и солнцезащитные очки изготавливаются из высококачественных материалов. Вы можете легко отличить свои обычные очки от брендовых, просто взглянув и пощупав материал. Линзы отличаются великолепным качеством и имеют дополнительные преимущества, такие как покрытие UV 400, покрытие против синего излучения и многое другое. Конечно, дизайнерские очки стоят немного дороже обычных оправ, но они стоят вложенных в них средств. Особенно это касается солнцезащитных моделей, поскольку хорошая защита от вредного ультрафиолетового излучения стоит дорого.